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  4. 09 Ağustos 2020 21:03

Başkent taksilerinde şeffaf panel dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi devam eden pandemi süreci nedeniyle hem taksici esnafının hem de vatandaşların sağlığını önceleyen yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Başkent taksilerinde şeffaf panel dönemi başlıyor
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   Ankara Büyükşehir Belediyesi devam eden pandemi süreci nedeniyle hem taksici esnafının hem de vatandaşların sağlığını önceleyen yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

   Başkent’te hijyen önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, 10 Ağustos Pazartesi günü (yarın) saat 10.30’da Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamı önünde taksilere “şeffaf panel” uygulamasını başlatıyor.

   Şeffaf panel uygulanmış taksi Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan tarafından basın mensuplarına tanıtılacak.

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