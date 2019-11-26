Başkent ulaşımında yeni dönem başladı

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Ankara Bisiklet Yolu Projesi Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Başkan Yavaş, EGO Genel Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve Meslek Odaları iş birliği ile hazırlanan 53,7 kilometrelik bisiklet güzergahının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Yavaş, “Bisiklet Yolu inşaatına 3 ay içinde başlayarak, 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “ULAŞIMDA ÖNCÜ BİR ADIM ATIYORUZ”

Ankara’da yönetim anlayışı değişikliği ile birlikte ulaşımda öncü olacak bir adımı hep birlikte atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Başkent’in, ulusal ve uluslararası alanda kentsel hizmetleriyle, yaşam kalitesiyle, çevreye ve insana duyarlılığıyla üst sıralardaki konumu tescillenmiş bir dünya kenti olmasını istiyoruz. Bu noktada ulaşım hizmetleri ve politikası özel bir önem arz ediyor. Çünkü ulaşım, kentsel hizmetler arasında insan yaşamına en çok dokunan hizmet alanını oluşturuyor.”

“MUTLU, HUZURLU VE SAĞLIKLI KENT İNŞA EDECEĞİZ”

Seçimlerden önce de sonra da ifade ettiği gibi kendilerinin çılgın projeleri olmayacağı belirterek konuşmasına devam eden Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kaynaklarımızı doğru işlerde, vatandaşlarımızın faydasına olan işlerde kullanacağız. İnsanların birbiriyle iletişim kurduğu, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir kent inşa edeceğiz. Bugün burada tanıtımını yaptığımız proje, tam da bununla ilgili. Aramızda çeşitli saygın üniversitelerimizden ulaşım alanında uzman hocalarımız var. Yine ulaşım alanında uzman odalarımızın yöneticileri heyecan duyarak buraya geldiler. Muhtarlarımızı, mahalle derneklerimizi çağırdık, bisiklet gibi özel ulaşım biçimlerini sevenler de bir süredir toplantılarımıza katılıyorlar. ‘Katılımcılık’ ilkesini her konuda olduğu gibi bu konuda da ön planda tuttuk.”

Bisikletli ulaşımı çok önemsediklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Göreve ilk başladığım günden bu yana çalışmalara başladık. Güzergâhları belirlemeye çalışırken aynı zamanda bisiklet işletme modelleri üzerinde de yoğun şekilde çalıştık. Bu süreçte topoğrafyaya, kent hareketliliğine, merkezi noktalara, hız limitlerine ve demografik özelliklere dikkat ederek çalıştık. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve bisiklet kullanıcılarıyla düzenli toplantılar yaptık. Sürece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, İngiltere ve Hollanda Büyükelçilikleri ile ABD Dış İşleri Bakanlığı gibi kuruluşların da destekleri oldu. Tüm bu bisiklet yollarımızı yaparken aynı zamanda bisikletin toplu taşımaya entegrasyon sürecini de yürütüyoruz. Bununla ilgili birçok ülke örneğini inceledik. Ankara için en uygun modeli en kısa sürede toplu taşıma araçlarına da uygulamayı planlıyoruz.”

BİSİKLETLİ TOPLU TAŞIMA DÖNEMİ

Başkan Yavaş, “Bisiklet Yolu Projesi” kapsamında, Metro istasyonları merdivenlerine bisiklet kanalları, vagon içlerine ve EGO otobüslerine de bisiklet taşıma aparatları takıldığını söyledi.

Projenin hedeflerini anlatan Başkan Yavaş, “Hedefimiz, kentimizin temiz havasına katkı sağlamak. Hedefimiz kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın fiziksel aktivitelerini artırarak daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek. Hedefimiz ölümcül kazaları azaltmak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Projenin teknik ayrıntılarının yanı sıra önemli yönünün bisikletin sosyal entegresini sağlamak olduğunu hatırlatan Başkan Yavaş, bu kapsamda yakın kreşlerde, okullarda, üniversitelerde bisikletli ulaşım bilincinin oluşturulabilmesi için çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bisiklet Yolu güzergahını sinevizyon eşliğinde harita üzerinde anlatan Büyükşehir Belediyesi olarak “22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası”nda Başkent sokaklarını bisikletlilere ayırdıklarını hatırlatan Başkan Yavaş, “Bu konudaki talebi gördük. Türkiye Belediyeler Birliği’nden, Avrupa Hareketlilik Haftasında yaptığımız bu çalışmalarla ilgili ödül almaya hak kazandık. Bu süreçte bisiklet güzergahlarımız üzerinde topoğrafyadan kaynaklı elektrikli bisiklet de işletmek istiyoruz. İlk aşamada 400 elektrikli bisiklet almayı planlıyoruz” diye konuştu.

“ANKARA’NIN TÜM KESİMLERİNİ İÇİNE ALACAK”

Bisiklet Yolu Projesinin Ankara’nın tüm kesimlerine hitap edecek şekilde 6 gruba ayırarak planladıklarını belirten Başkan Yavaş, 6 farklı güzergahtan oluşan bisiklet yolunun detaylarını da paylaştı:

“Bu güzergahlarda 8 üniversite, 2 sanayi bölgesi, 20’nin üzerinde kamu kuruluşu, 30’un üzerinde okul, spor kompleksleri, hastaneler ve birçok park mevcuttur. Güzergaha yürüme mesafesi olarak öngördüğümüz 500 metre uzaklıkta toplam 65 bin araç var. Bu bizim için çok önemli, bu araçların artık şehir içine girmemesini sağlamamız gerekiyor. Bu projeyle bunu sağlamak istiyoruz. Güzergahlarımızı metro istasyonlarına bağladık. Metro istasyonu bağlantısı olmayan bir güzergahımız mevcut değil. İlerleyen zamanda ikinci etabı da planladığımızda tüm bu bisiklet yollarını birleştirmeyi hedefliyoruz.

“BİSİKLETLİLER İÇİN KESİNTİSİZ BİR ULAŞIM AĞI KURACAĞIZ”

“Bisikletliler için kesintisiz bir ulaşım ağı kuracağız” diyen Başkan Yavaş, “Bisikletlilerin can güvenliğini çok önemsiyoruz, hız sınırı yüksek olan güzergahlardan uzak durduk. Ayrıca yapacağımız bu yolların tamamı korumalı ayrılmış bisiklet yolu olacak” dedi.

MİLLİ KÜTÜPHANE-ANKARA VE GAZİ ÜNİVERSİTELERİ GÜZERGAHI:

Başkan Yavaş tarafından açıklanan Bisiklet Yolu güzergahı şu şekilde olacak:

“İlk başlayacağımız güzergah Milli Kütüphane-Ankara ve Gazi Üniversiteleri güzergahı. Bu bölüm içerisinde Büyükşehir Belediyemizi; AKM Metro İstasyonuna bağlayan ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne bağlayan hatlar var. Milli Kütüphane’den 7. Cadde girişine oradan Anıtkabir’e ve Beşevler Metro istasyonuna oradan da Ankara ve Gazi Üniversiteleri kampüslerini kapsayan bu hat öğrencileri hem metro istasyonlarına hem kütüphaneye hem de 7. Caddeye taşıyacak. Büyükşehir Belediyemizden AKM Metro istasyonuna giden hat ise daha sonra Çevre Bakanlığı’nın yapmayı planladığı hat ile birleşecek olup, planlamalar bu bağlamda düşünülmüştür. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlayan hattımız ise Abdi İpekçi Parkı ve Kurtuluş Parkı’ndan geçiyor. Öğrencilerimize nefes aldıracak bir güzergah olduğuna inanıyoruz.”

ODTÜ, HACETTEPE, BİLKENT VE TOBB ÜNİVERSİTELERİ ARASI:

Öğrencilerin ODTÜ, Hacettepe, Bilkent ve TOBB Üniversiteleri güzergahında yaşanılan ulaşım sorunlarının farkında olduklarını ifade eden Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimiz 24 saat ulaşımda rahat edecekler. Yollarımızı kampüs girişine kadar uzattık. Kampüs içlerine de kuracağımız bisiklet istasyonlarıyla öğrencilerimizin ulaşımlarını hem kampüs içinde sağlayacağız hem de öğrencilerimizin kolaylıkla metro istasyonlarına erişimlerini sağlayacağız. Şehir Hastanelerine de ulaşımın sağlanacağı bu güzergahta bir çok kamu kuruluşu da bulunuyor. Bu kuruluşların servislerinin azaltılmasını öngördüğümüz bu hatta aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı da yer alıyor. Aynı zamanda bir çekim noktası olan TEPE Prime’a da ulaşım bu güzergahla sağlanabilecek.”

ETİMESGUT TRREN GARI- BAĞLICA BULVARI- KORU METRO VE ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU ARASI:

“Bu güzergah en uzun ayrılmış bisiklet yolu etabımızdır. Gelir grubu düşük olan bölgelerle gelir grubu yüksek olan bölgeleri birbirine bağlayan önemli bir güzergahtır. Etimesgut Tren Garı’ndan başlayacak olan bisiklet yolu Hikmet Özer Caddesi üzerinden, Bağlıca Bulvarı, Koru Metro İstasyonu ve Ümitköy Metro istasyonunu birbirine bağlayacak. Bu yol toplam 16,7 kilometredir. Güzergah üzerinde Mesa Plaza, Arcadium, Galeria, Gordion Alışveriş Merkezileri ve okullar bulunmaktadır. Yine Park Caddesi de bu güzergah üzerinde bulunmaktadır. Güzergah aynı zamanda Başkent Üniversitesi kampüs girişinden geçiyor olup Bağlıca’yı da metro istasyonuna bağlaması öngörülmektedir. Güzergahın kapsadığı alan 26,5 kilometrekaredir. Bu lokasyonda 49 bin 300 genç nüfus, 43 bin 500 öğrenci nüfusu vardır. Bisiklet yolunun hayata geçirilmesi ile 19 bin 400 aracın şehir içi trafiğe girme oranını azaltmayı hedefliyoruz.”

BATIKENT METRO İSTASYONU- 1904 CADDESİ, ATLANTİS AVM, YILDIRIM BEYAZIT HASTANESİ- BOTANİK METRO İSTASYONU:

Bisiklet yollarını tasarlarken ana amaçlarının sistemi toplu ulaşım sistemlerine entegre etmek olduğunu belirten Başkan Yavaş, şu bilgileri verdi:

“Batıkent bölgesinde yapacağımız bisiklet yollarını da bu kapsamda tasarladık. Batıkent Metro İstasyonundan başlayacak hat 1904 Caddesi, Atlantis AVM, Yıldırım Beyazıt Hastanesi güzergahını takip ederek Botanik metro istasyonuna bağlanacaktır. Organize sanayi bölgelerimizin ulaşım imkanlarını artıracak olan bu hattı çok önemsiyoruz. 167 bin sanayi çalışanımızı sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine, okullara ve konut alanlarına bağlayacak bu hattın sanayimize de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sağlıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı olan bisikletli ulaşımın toplumun tüm kesimleri için kullanılabilir ve alternatif ulaşım modeli olması için çalışıyoruz. Bu güzergahta toplamda 7,8 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu hattımız olacak. Güzergahın kapsadığı alan 7 kilometrekaredir. Bu lokasyonda yerleşik olarak 6 bin 200 genç nüfus, 5 bin 400 öğrenci nüfusu ve 167 bin sanayi çalışanı vardır. Bisiklet yolunun hayata geçirilmesi ile birlikte bu lokasyonda bulunan 6 bin aracın şehir içi trafiğe girmesini kademeli olarak düşürmeyi hedefliyoruz.”

OPTİMUM AVM, ERYAMAN 1-2 METRO İSTASYONU VE GÖKSU PARKI:

“Kentiçi hareketliliğin yüksek yoğunluklu olduğu bu güzergahta optimum avm, eryaman 1-2 metro istasyonu ve göksu parkı arasındaki güzergaha 3.5 km’lik bisiklet yolu yapacağız” diye konuşan Başkan Yavaş, “Bu yolların geçtiği güzergah çevresinde okullar ve spor kompleksleri bulunmaktadır. Güzergâhın kapsadığı alan 5 kilometre karedir. Bu lokasyonda 8 bin 700 genç nüfus, 7 bin 800 öğrenci nüfusu vardır. Bisiklet yolunun hayata geçirilmesi ile 2 bin 700 aracın şehir içi trafiğe girmesini azaltmayı hedefliyoruz. Toplamda 3 bin 5 km’lik bir hat yapılması düşünülmektedir.”

ERYAMAN 5, DEVLET MAHALLESİ VE HARİKALAR METRO İSTASYONLARINA TOPLU TAŞIMA ENTEGRE:

Bisiklet ağını Eryaman 5, Devlet Mahallesi ve Harikalar Diyarında bulunan metro istasyonlarına bağlayarak toplu ulaşıma entegre edeceklerine dikkat çeken Başkan Yavaş, “10 kilometrelik alanı kapsayan bölgede 22 bin genç, 19 bin 200 öğrenci nüfusu vardır. Yine bu alanda ortalama olarak 5 bin 400 araç var. Bisiklet yolunun hayata geçirilmesi ile birlikte bu araçların şehir içi trafiğe girmesini azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca Metromall AVM, Galaxy AVM ve Okullar vardır. Bu sebeple kent hareketliliğine öncelik verildiği bir güzergah oluşturulmuştur. Toplamda ise 8 kilometre bir hat olması düşünülmektedir. Hattın ortalama eğimi 3,8’dir” şeklinde konuştu.

ÇUBUK-PURSAKLAR ARASINDA 24 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU HAZIRLIĞI:

Başkan Yavaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile yaptığı bir görüşmede yeni bir teklif aldığı ifade ederek, “Rektörle az önce yaptığımız görüşmede bir teklifte bulundu. Çubuk-Pursaklar arasında alt yapısı bisiklet yoluna uygun olan 24 kilometrelik bir alan olduğunu ifade etti. Bu alanı da bisiklet yolu planlamasına dahil edeceğiz. Böylece 1 yıl içerisinde 70-80 kilometrelik bisiklet yolu daha yapmış oluruz” dedi.

“Geleceği birlikte kuracağız. Bir araya geleceğiz, konuşacağız. Ortak akılla karar vererek uygulayacağız ve sonunda inanıyorum ki her zaman söylediğim gibi Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, Dünya Başkentleriyle yarışır bir kent haline birlikte getireceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamlayan Başkan Yavaş, projenin çiziminden finansmanına kadar destek verenlere teşekkür ederek, Bisiklet Derneği üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.