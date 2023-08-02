Başkent yaz çiçekleriyle renkleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde gerçekleştirdiği peyzaj ve çevre düzenlemeleri Başkente görsel güzellik kazandırıyor. Yerli üreticilerden satın alınan çiçek ve bitkilerle peyzaj alanlarını süsleyen ANFA ekipleri gerçekleştirdikleri bakım, temizlik, budama ve dikim çalışmalarıyla Başkenti renklendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte bakımlı ve temiz bir kent hedefiyle yeşil alanlarda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Yerli üreticilerden satın alınan çiçek ve bitkilerle kentin dört bir yanındaki mevcut peyzaj alanlarını yenileyerek güzelleştiren ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenlemeleri ve çiçeklendirme çalışmaları için de yoğun mesai harcıyor.

HEDEF: BAKIMLI VE YEŞİL BİR BAŞKENT

ANFA ekipleri; rekreasyon ve parklar başta olmak üzere orta refüj, cadde ve bulvarlarda detaylı temizlik, çapalama, bakım, budama ve çiçek dikim çalışmaları yaparak bakımlı ve yeşil bir Başkent hedefliyor.

Rengârenk mevsimlik çiçekleri dikmeye başlayan ANFA ekipleri; kent genelinde 6 milyon petunya ve 4,5 milyon top kadife dikimi gerçekleştirdi. Ekim ayı sonunda ise 6 milyon menekşe dikiminin yapılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli çiçek üreticilerinin çiçekleriyle buluşturduğu kentin hem ekonomisini canlı tutmayı amaçlıyor hem de şehri güzelleştirerek vatandaşların göz ve ruh estetiğine hitap ediyor.