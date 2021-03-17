Başkent yollarında çevreci otobüsler dolaşacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Başkent’e yeni otobüs alımına yönelik ısrarlı mücadelesi sonuç veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 282 adet otobüs alımı için iki aşamalı ihale sürecini hızlandırdı. Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ihalenin ikinci aşamasının 31 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

Başkent’te hizmet veren mevcut otobüslerin dünyaya kıyasla iki kat daha yaşlı olduğunu ve en son otobüs alımının 2013 yılında gerçekleştiğini her fırsatta vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Büyükşehir Belediye Meclisinde kredi onayı konusunda verdiği ısrarlı mücadelesi sonuç verdi.

Aralık 2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinden sonra düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Protokol imzaladık. Allah nasip ederse inşallah en kısa zamanda Ankara’yı yeni otobüslerle buluşturacağız” diyen Yavaş, Başkentlilerin yıllardır beklediği yeni otobüslerine kavuşması için ihale sürecini hızlandırdı.

İki aşamalı yapılan ihalenin ilk aşamasında firmaların yeterlilik belgeleri alınırken, firmaların fiyat tekliflerini sunacağı ihalenin ikinci aşamasının gerçekleştirileceği tarihi de Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart 2021 olarak açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Başkentlileri bilgilendiren Yavaş, “Doğa için alımını gerçekleştireceğimiz, yüzde 90’ı doğalgazlı 282 otobüs alımı amacıyla düzenlediğimiz ihalenin ikinci aşamasını 31 Mart’ta yapacağız. İhaleyi ABB TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz” dedi.

282 OTOBÜS ALIMI İHALESİNDE YERLİ VE YABANCI DÜNYACA ÜNLÜ FİRMALAR YARIŞACAK

EGO Genel Müdürlüğü, 17 Şubat tarihinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü 7 firmanın yeterlilik belgelerini teslim alarak inceleme sürecini tamamladı.

İhalenin ikinci aşaması için 31 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da “282 Adet Otobüs Alımı (GRCF2 W2-Ankara Bus Project)”nı elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle gerçekleştirecek olan EGO Genel Müdürlüğü, katılacak firmaların fiyat tekliflerini alacak.

BAŞKENT ULAŞIMINA ÇEVRECİ OTOBÜSLER KAZANDIRILACAK

Otobüs filosunda bulunan 1999 model 97 aracın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle hurdaya ayrılması öngörülürken, EGO Genel Müdürlüğü yüzde 90’ı doğalgazlı (CNG) olmak üzere toplam 282 adet (254’ü CNG’li, 28’i dizel) otobüs alımı ile 2 adet “Doğalgaz Dolum İstasyonu”nun yapılması için harekete geçti.

57 milyon avroluk kredi talebinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da onaylanmasının ardından

Başkentlilerin yıllardır beklediği otobüs alım ihalesi, 31 Mart’ta ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.