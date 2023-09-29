Başkent'e 1910 Ankaragücü Meydanı geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi sınırlarında bulunan Çerkeş Sokak ve çevresini yenilemek için düğmeye bastı. 53 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile tarihi sokak; dokusu ve mimari nitelik korunarak daha güvenli, ulaşılabilir ve kamusal bir alan hâline getirilecek. Ayrıca, Ankaragücü Kulübü Derneği’nin kurulduğu alan ‘1910 Ankaragücü Meydanı’ olarak yeniden tasarlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kalbi Ulus’u yeniden cazibe merkezi hâline getirmek için hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde sürdürülen çalışmaları yürüten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Çerkeş Sokak ve çevresini yenilemek için düğmeye bastı.

YAVAŞ: “ANKARAGÜCÜ TARAFTARIMIZ VE TARİHİMİZ YENİDEN CAN BULACAK”

Çerkeş Sokak ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nin başlayacağını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde bulunan Çerkeş Sokak ve çevresini yenileme projemize başlıyoruz. Tarihi ve mimari dokusu korunacak şekilde yenilecek 53 bin metrekarelik alanın aynı zamanda bir bölümü ‘1910 Ankaragücü Meydanı’ olarak yeniden tasarlanacak. Bu sayede Ankaragücü taraftarımız ve tarihimiz yeniden can bulacak” ifadelerini kullandı.

TESCİLLİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ BULUNUYOR

Toplam 53 bin metrekarelik alanı kapsayan Çerkeş Sokak ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi ile; Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi ile Adnan Saygun Caddesi’ni yaya güzergâhıyla bağlayan Çerkeş Sokak ve bu sokağı çevreleyen Sanayi Caddesi ile Tenekeciler Sokak arasında kalan sokakları yeniden ayağa kaldırılacak ve özgün yapısı korunarak tarihi dokuya uygun bir şekilde baştan aşağıya yenilenecek.

Çerkeş Sokak’ın omurgasını oluşturduğu proje alanında; Suluhan, Eynebey Hamamı, tarihi İbadullah Camii, Hacıdoğan Camii, Karyağdı Türbesi, Hatuniye Türbesi ve Çeşmesi, Konuklar ve Hacıdoğan Çeşmelerinin yanı sıra 60 adet tescilli sivil mimarlık örneği bulunuyor.

PROJE ALANIN TARİHİ DOKUSU VE MİMARİ NİTELİĞİ KORUNACAK

Çerkeş Sokak ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi ile yerinde olmayan taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapılar yeniden ayağa kaldırılırken mevcutta bulunan tescilli ve tescilsiz yapılar onarılarak kullanıma kazandırılacak. Proje sınırlarındaki mevcut ticaret akısı yeniden ele alınarak ekonomi canlandırılacak.

YENİ KAMUSAL ALANLAR OLUŞTURULACAK

Eski kadastro izlerinden gelen tarihsel sokak dokusunun yeniden ortaya çıkarılacağı proje kapsamında; yapı bulunmayan alanlar yeniden değerlendirilecek yeni kamusal açık alanlar tasarlanacak.

Yeni oluşturulacak kamusal alanlarda yapılacak çevre düzenlemelerinde ise zemin döşemelerinden peyzaj düzenlemelerine, açık yeşil alanlardan tarihi ticaret aksında fiziksel koşulların iyileştirilmesine ve yaya aksının güçlendirilmesine yönelik detaylar tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanacak.

ANKARAGÜÇLÜLERİN YENİ TOPLANMA ALANI OLACAK

Proje sınırlarında kalan Pala Sokak, Çataldağ Sokak ve Taşçılar Sokak arasında kalan ve Ankaragücü Kulübü Derneği’nin kurulduğu yapı önündeki alan meydan olarak planlandı.

1910 yılında İmalat-ı Harbiye olarak temelleri atılan Ankaragücü’nün taraftarlarının maç öncesi toplanma alanları olan bölge 1019 Ankaragücü Meydanı olarak düzenlenecek. Taraftarlar için fiziksel koşulların iyileştirileceği yeni meydan da küçük spor etkinliklerinin düzenlenebileceği bir kale, şut alanı, mini turnuva için masa tenisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Meydanın eğimli bir yapısı, projede teraslar oluşturularak düz ve açık alanlar olarak tasarlandı. Proje kapsamında meydanda bulunan tescilli sivil mimarlık örneği yapının ise restorasyonu yapılarak Ankaragücü Sosyal Tesisi olarak işletilmesi önerildi.

YENİLEME VE PAYZAJ ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Projede 1910 Ankaragücü Meydanı’nın yanı sıra birçok alanda yenileme ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Ulus Hali’ni, İtfaiye Meydanı ve Melike Hatun Camii’ne bağlayan ticaret aksının yeniden düzenleneceği, tarihi Eynebey Hamamı’nın önündeki alanda yeme içme mekânları, sergi panoları, kuru havuzlar, tarihi çarşının giriş düzenlemeleri ve diğer peyzaj uygulamaları yer alacak.

Karyağdı Türbesi’nin bulunduğu alanda yeni basamaklandırma düzeni oluşturularak türbe, daha görünür ve kolay ziyaret edilebilir bir hâle getirilecek. Hacıdoğan Camii ve Çeşmesi’ni de içine alan bölgede; bir sosyal tesis ve önünde yeme-içme mekânları, kuru havuz ve diğer peyzaj ögeler yer alacak. Çerkeş Sokak’ın Posta Caddesi ile birleştiği, İbadullah Camii ve Suluhan’ın da sınırlarını oluşturduğu alanda fiziksel koşulların iyileştirilecek.

Çerkeş Sokak ile Sanayi Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan ve mevcutta açık otopark olarak kullanılan bölge yeşil alan olarak planlandı. Bu park alanı acil durumlarda bir toplanma alanı niteliği taşıdığı gibi, günlük kullanımda etkinliklere olanak sağlayacak bir amfi biçiminde tasarlandı.