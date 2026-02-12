Başkentiler edebiyatçı Ayşe Kulin'le buluştu

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının usta isimlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. “Kocatepe Sohbetleri”nin bu haftaki konuğu, Türk edebiyatının mihenk taşlarından, en sevilen kalemlerinden Ayşe Kulin oldu.

Etkinliğe; eski Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve salonun hıncahınç dolduğu etkinlikte Ayşe Kulin, yazarlık serüvenini, edebiyatın hayatındaki yerini ve hafıza teması etrafında şekillenen eserlerini katılımcılarla paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide Kulin, okurlardan gelen soruları da yanıtladı.

KULİN: “EDEBİYATI ISRARLA SEVMENİZİ RİCA EDİYORUM”

Türk edebiyatına kazandırdığı eserlerle geniş bir okur kitlesine ulaşan Kulin, “Kocatepe Sohbetleri”nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Çok mutluyum çünkü ben Ankara’da büyüdüm. Ankara, benim büyüdüğüm, ait olduğum şehir. Edebiyatı sevmelerini ısrarla rica ediyorum çünkü edebiyat uzaklaşan bir yelkenli gibi hayatımızdan çıkmak üzere, her şey telefonlarımıza girdi. Ama kitapların yeri bambaşka. Verdiği bilgi, duygu da bambaşka. Kitaplara sarılırlarsa edebiyat yaşamaya devam eder.”

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

“Kocatepe Sohbetleri”ne katılan vatandaşlar, etkinliklerin devamının gelmesini temenni ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Deniz Yılmaz: “Her şeyden önce bu tür etkinliklerin tekrar tekrar yapılmasını temenni ediyorum. Bu bağlamda Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü etkinlik çok güzeldi. Ayşe Kulin’in kitaplarını daha önce okumuştum zaten. Kendisini çok severim. Özellikle anlattığı konuları daha önce hep dinledim, okudum ama yine de yakından görmek için gelmek istedim. Beni en çok etkileyen ise Saraybosnalı kadınları anlatırken Kurtuluş Savaşı’nda mücadele etmiş Türk kadınlarının yeterince anlatılmadığını düşünmem oldu. Böyle güçlü bir kadın yazarın kaleminden Kurtuluş Savaşı’ndaki kadınlarımızın her biri birer kitap olur. Onları da anlatmasını dilerim. O zaman çok mutlu olurum.”

-Yüksel İskender Aksu: “Ayşe Kulin’i çok iyi takip ediyorum. Kitaplarını çok beğenirim. Ben de kitap yazıyorum, neredeyse idolüm diyebilirim. Bugün burada olmaktan çok mutlu oldum. Hem bilgisinden hem tecrübesinden faydalandım. Nice yıllar aynı şevk ve üretkenlikle yazmaya devam etmesini diliyorum.”

