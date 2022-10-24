Başkentin alzheimer sosyal yaşam merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin alzheimer hastaları için Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği sosyal yaşam merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının alzheimer ve demans hastaları için Yenimahalle ilçesi Cemre Parkı içerisinde inşa ettiği “Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi”ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Başlangıç, erken ve orta dönem alzheimer ve demans hastalarına yönelik zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktivitelerinin yapıldığı merkezde hasta yakınlarına da rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Hafta içi öğleden önce ve sonra olmak üzere ücretsiz hizmet veren merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlar “alzheimerhizmeti.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Merkezde bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti de verildiğini belirten Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi Birim Sorumlusu Evrim Küçük, şöyle konuştu:

“Alzheimer Sosyal Yasam Merkezimizde; ilk ve orta evredeki Alzheimer tanısı konulmuş yaşlılarımızı yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini, sosyalleşmelerini ve yapılacak zihinsel, psikomotor, sanatsal aktivitelerle vakitlerini verimli geçirmelerini sağlıyoruz. Alzheimer merkezimiz sayesinde hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırmaları sağlanırken ayni zamanda bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Merkezimize başvuru yapan vatandaşlardan kimlik bilgileri, ikametgâh adresi, hastalığın ilk veya orta evre olduğuna dair sağlık raporu istenmektedir.”

“ELİMİZ AYAĞIMIZ OLDULAR”

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi’ne gelerek, kendilerine yönelik düzenlenen zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktivitelere katılan Ankaralılar, ABB’ye teşekkür ederek şunları söyledi:

-Ülkü Karayakan: “Avrupa’ya mı git burada mı kal derseniz, burayı tercih ederim. O kadar çok seviyorum burayı. Buradaki herkes çok iyi… Elimiz ayağımız oldular. Gözümüzden ne istediğimizi anlıyorlar. Ben tek başıma kapının önüne bile çıkamazdım ama artık buraya tek başıma gelebiliyorum. Bu imkânı bize sağlayanlara çok teşekkür ederim.”

-Sema Elçin: “Arkadaşlarımızla birlikte pek çok etkinlik yapıyoruz. Çalışanlar çok ilgili ve çok kibarlar. Daha önce böyle bir merkeze hiç gitmemiştim, ilk kez buraya geldim. Çok teşekkür ederim.”

-Ahmet Kamil Bilge: “Burada çalışan arkadaşlarla birlikte çok güzel öğretici etkinlikler yapıyoruz. Beynimizi geliştirmeye ve çalıştırmaya yönelik etkinlikler yapıyoruz. Çok güzel bir yer. Burayı bizlerin kullanımına açanlara teşekkür ederim.”