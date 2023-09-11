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Başkentin baraj ve göletleri hasat makinesi ile temizleniyor

Başkentin baraj ve göletleri hasat makinesi ile temizleniyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde bulunan baraj, göl ve göletlerde oluşan yosunları, kirli atıkları ve çöpleri “Göl İçi Bitki Temizleme (Hasat) Makinesi” ile temizleyerek suyu hem kötü kokulardan arındırıyor hem de daha berrak görünmesini sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

ANFA Genel Müdürlüğü, kent genelinde bulunan baraj, göl ve göletlerde oluşan yosun ve kirli suları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 

 ARAÇ HER SEFERDE 15 METREKÜP YOSUN VE ÇÖP TOPLUYOR

Doğal kaynakların korunması ve oluşan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Başkent genelinde detaylı temizlik çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, Başkentte baraj, göl ve göletleri de yakın takibe aldı.

ANFA Genel Müdürlüğü; Çubuk-1 Barajı, Mogan Gölü, Temelli Göleti, Çubuk-Karagöl, Ayaş-Beypazarı ilçelerinin sınırında bulunan Kirazdibi Göleti’nde ve Başkent genelinde bulunan sularda oluşan yosunları ve insan atıklarını “Göl İçi Bitki Temizleme (Hasat) Makinesi” ile temizleyerek suyu hem kötü kokulardan arındırıyor hem de daha berrak görünmesini sağlıyor.

ANFA bünyesinde hizmet veren ve 3 personel ile çalışan makine, su derinliğinin 2 metre altına kadar inebiliyor. Araç tek bir seferde 15 metreküp yosun ve çöpü toplayabiliyor.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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