Başkent'in gençleri Kurtboğazı Barajı'nda buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle Kurtboğazı Barajı’nda kamp düzenledi. Başkent Gençlik Meclisi üyeleri için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlenen ve ''Yap bi’Gençlik Kampı'' sloganıyla gerçekleştirilen kampta gençler unutulmaz iki gün geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Başkent Gençlik Meclis ile birlikte Kurtboğazı Barajı’nda kamp düzenledi.

DOĞAYLA İÇ İÇE 2 GÜN

Otobüslerle Kurtboğazı Barajı’na getirilen yaklaşık 100 kişiden oluşan grup Türkiye Dağcılık Federasyonu’na bağlı 2 personelin eşliğinde çadırlarını kurdu. Kısa sürede birbirleriyle kaynaşan gençler, Kurtboğazı Barajı’nın büyüleyici atmosferinde unutulmayacak 1 gece ve 2 gün geçirdiler.

Kamp alanının Kurtboğazı Barajı su havzası dışında kurulduğunu ve katılımcılar için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mustafa Artunç, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 2. gençlik kampını Kurtboğazı’nda düzenliyoruz. Kampımızda gün içinde gençlerimiz için çeşitli ikramlarımız, eğlenceler, patlamış mısır eşliğinde açık hava sinema etkinliğimiz ve kamp ateşi etrafında müzik dinletisi olacak. Kampa katılım sağlayan gençlerimize Büyükşehir Belediyesi olarak çadır, kumanya, ulaşım gibi tüm kolaylakları sağlayarak doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini sağlamaktayız” dedi.

“GENÇ DOSTU KENT İNŞA ETME SÜREÇLERİNE BAŞLADIK”

Ankara Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ise, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında kamplar, festivaller ve Ankara'nın çeşitli yerlerinde gençlerin karar alma mekanizmasına dâhil olması için bir kampanya başlattıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

“Gençlerin kendi alanlarında ve yaşamın her alanında güçlenmesi için bugün Kurtboğazı Barajı’nda gençlik kampı düzenliyoruz. Başkent Gençlik Meclisi olarak gençlerin karar alma mekanizmasında yer alırken karar alıcılarla nasıl beraber çalışabileceklerini aslında kendi demokrasilerini ve kendi katılımcılıklarını kendilerinin oluşturduğu bir genç dostu kent inşa etme süreçlerine başladık. ‘Ankara Öğrenci Dostu Kent Araştırması’nda hâlihazırda 2. sırada ve 2024 yılı için 1. sıraya yükselme hedefimiz var. Aynı zamanda Avrupa Gençlik Başkenti programı kapsamında da bu süreci iletirken yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Avrupa Parlamentosu’nda Ankara'nın gençlik katılımını anlatırken Ankara Büyükşehir Belediyesinin gençlik ile ilgili olan bütün çalışmalarından gençleri nasıl sürece dâhil ettiklerini aktardık. Bugün Kurtboğazı Barajı’nda gerçekleştirdiğimiz kampta gençler karar alma mekanizmalarına nasıl dâhil olacaklar, kendi stratejilerini nasıl geliştirecek ve Ankara'da genç dostu bir kent nasıl inşa edeceklerinin yolunu arayacaklar.”

ÜNİVERSİTELİLERDEN BAŞKENT GENÇLİK MECLİSİNE TEŞEKKÜR

Çeşitli spor etkinlikleri, trekking, kamp ateşi etrafında müzik dinletisi ve açık hava sineması gibi birçok etkinlikte yer alan gençler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Emre Kaşkatepe: “Biz burada Gençlik Haftası programları kapsamında Kurtboğazı Barajı’nda yaklaşık 100 gençle bir kamp düzenliyoruz. Bu etkinliğimiz temmuz ayındaki Hasanoğlan kampımızın fragmanı da diyebiliriz.”

-Beyzanur Günaydın: “Bugün Kurtboğazı Barajı’nda Ankara'da üniversite okuyan gençlerle bir araya geldik. Bir kaynaşma sürecimiz oldu kendileriyle ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaya başladık. Etkinliklerimiz devam edecek. İleriki aylarda çok büyük etkinliklerde düzenleyeceğiz. Hem eğlendiğimiz hem de gençlik olarak güçlendiğimiz bir yıl olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

-İrem Kozan: “Ankara Medipol Üniversitesi’nde okuyorum. İlk kamp deneyimimi de Başkent Gençlik Meclisi’yle birlikte deneyimliyorum. Bunun için hem çok mutlu hem de çok müteşekkirim. Burada 21 farklı üniversiteden arkadaşlarımızla beraber tanışıyoruz ve kaynaşıyoruz. Ankara'nın bilmediğimiz yerlerini Başkent Gençlik Meclisi sayesinde geziyoruz, görüyoruz bunun için de çok teşekkür ediyorum.”