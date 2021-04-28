Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını gerçekleştirdiği Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi, tam kapanma sürecinin tamamlanmasının ardından eğitimlere başlayacak. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan gündüz çocuk bakımevlerinin sayısı yıl içinde artırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi ailelere verdiği gündüz çocuk bakımevi sözünü yerine getirdi.

Açılışları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilen “Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi” ile “İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi” kapılarını tam kapanma sürecinin bitmesiyle çocuklara açacak.

BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR BÜYÜKŞEHİR GÜNDÜZ ÇOCUK BAKIMEVLERİNE EMANET

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi’nde kısa süre önce başlayan eğitimlere tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte ara verildi.

Hazırlıkları tamamlanan 100. Yıl Mahallesi 1471. Sokak, No:7/A Çukurambar Çankaya adresinde yer alan İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi için ön kayıt başvuruları ise devam ediyor. Aileler 3-6 yaş arası çocuklarını, ‘cocukhizmetleri.ankara.bel.tr ’ adresi üzerinden kayıt formunu doldurarak yazdırabilecek.

HİJYENİK VE MODERN ALANLAR

İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi; 5 grup bakım sorumlusu, 6 çocuk bakım elemanı, 2 adet temizlik personeli, 1 güvenlik, 2 idari kadro, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, aile danışmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog ve hemşire ile beraber geniş bir kadroyla çocuklara hizmet verecek.

Yabancı dil, yüzme, jimnastik, drama, tiyatro, karate ve güreş gibi spor ve sanatsal branşlarda derslerin verileceği ve 100 kişilik kapasiteye sahip gündüz çocuk bakımevi pandemi koşulları nedeniyle 36-72 ay arası (3-6 yaş) 50 çocukla eğitimlerini sürdürecek.

Çocukların pandemi sürecinde sosyal yaşama adapte olarak okul öncesi eğitimlerini almaları ve bir dünya vatandaşı olmaları için bu projeyi desteklediklerini söyleyen ve BELPA A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Değerli ile birlikte gündüz çocuk bakımevinde incelemelerde bulunan BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, şöyle konuştu:

“3-6 yaş aralığındaki minik öğrencilerimizi burada ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Velilerimiz hiç endişe etmesinler. Pandemi döneminde yapabileceğimiz maksimum önlemleri almış bulunuyoruz. Hijyenik ortamda faaliyetlerini sürdürecek olan kreşimizde müzik, drama, folklor, spor ve tiyatro gibi pek çok alanda çocuklarımıza hizmet vermeye hazırız.”

Çocuk Gündüz Bakımevlerinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve Ankara’nın birçok noktasında yaygınlaştıracaklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ise şu bilgileri verdi:

“İlk Çocuk Gündüz Bakımevi’ni Batıkent’te, ikincisini ise İşçi Blokları’nda açtık. Bundan sonra Altındağ, Mamak ve Dikmen’de de modern tarzda düzenlenen bakımevleri açacağız. 19 Mayıs’ta da Kuşcağız’daki gündüz çocuk bakımevini açmayı planlıyoruz. Uyku odası, yüzme kursu, müzik, spor, beslenme, yabancı dil, jimnastik, karate ve güreş gibi spor ve sanatsal branşları da kapsayan geniş bir eğitim sürecimiz olacak. Çocukların yaşayabileceği herhangi bir sağlık sorununa karşın sağlık ekibimiz devamlı burada olacak. Ailelerin gözü arkada kalmadan güven içinde bakımevlerimize emanet edebilirler.”

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARININ ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile BELPA A.Ş. koordinasyonunda hizmet veren gündüz çocuk bakımevlerinden Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra belediye dışından ve sosyal yardım alan ailelerin çocukları da yararlanabilecek.

Şehit ve gazi yakınlarının çocukları ile cezaevlerinde bulunan mahkumlar, anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan 3-6 yaş arası çocuklardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.