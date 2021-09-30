Başkent'in ilk kaykay parkı kapılarını açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin özellikle gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisi daha eklendi.

Spor ve sporcuları destekleyen projeleri birer birer hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerden gelen yoğun talep üzerine yapımını tamamladığı ve grafitilerle süslediği Başkent’in ilk betonarme Kaykay Parkı’nın kapılarını açtı. Kaykayseverler, Çankaya Çukurambar Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin 400 metrekarelik alana kurulu uluslararası standartlardaki Kaykay Parkı’nda düzenlenen ilk etkinlikte bir araya geldi.

Spor ve sporcuları destekleyerek sağlıklı nesiller yetişmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, gençlerden gelen yoğun talep üzerine Başkent’in ilk betonarme ve uluslararası standartlardaki ‘Kaykay Parkı’nı hizmete açtı. Kaykayseverler, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ilk etkinlikte bir araya geldi.

GRAFİTİLERLE DONATILAN KAYKAY PARKI GENÇLERİN UĞRAK NOKTASI OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve ANFA Yönetim Kurulu üyesi Ercüment Ünal’ın da katıldığı etkinlikte buluşan kaykayseverler, rengarenk grafitilerle donatılan parkta hünerlerini sergiledi.

Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi 1527. Sokak ile 1528. Sokak kesişiminde yer alan yaklaşık 3 bin 400 metrekarelik alana kurulu Kaykay Parkı, farklı yaş gruplarına hitap edecek parkurlardan oluşuyor.

“SPORSAL ALANLARI KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kaykay Parkı’nda hem ailelerin hem de çocukların huzur içerisinde spor yapma imkanı bulacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, “Böyle güzel mekanlarla hem çocuklarımız hem de aileler bir arada olma şansı yakalıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olacağız ve sporsal alanları kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Parkurlar dışında seyirci tribünleri ve yeşil alana sahip Kaykay Parkı’nı tüm Başkentlilerin hizmetine açtıklarını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şöyle konuştu:

“Gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda Başkentimizin ilk hem uluslararası standartlara uygun hem de beton pisti olarak burayı yaptık ve gençlere armağan ediyoruz. Bu anlamda ciddi bir talep vardı. ‘Senin dünyan Ankara’ mottosuyla burayı gençlerimizden aldığımız fikir, görüş ve öneriler doğrultusunda güzel bir boyamayla hazırladık. Kaykay günümüzde trend bir spor bu. Gençlerimiz güle güle kullansınlar, hayırlı uğurlu olsun.”

Grafiti sanatçısı Şenol Karakaya da projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Senin dünyan Ankara sloganı ile burada grafiti çalışmaları yaptık. Burada amacımız kaykay sporuyla grafiti çalışmasını bir araya getirmekti” değerlerlendirmesinde bulundu.

“BİNA DİKMEK YERİNE SPOR ALANI YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Kaykay Parkı’na ilk kez gelerek parkurda kaykay yapan gençler ise Başkent’e bu parkı kazandıran Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Berkant Boray: “Bizi düşündüler. Burada kaymaya devam edeceğiz. Güzel bir etkinlik oldu.”

-Efe Gökmen: “Yeni bir kaykaycıyım. Buranın açılması benim için çok güzel oldu. Kaykayı internetten sipariş ettim ve geldiği gün buranın açılacağını öğrendim. Kaykayı garajda süren biriydim. Açık havada sürmek benim için çok güzel olacak. Çok mutluyum.”

-Sudenur Yılmaz: “Kaykay pistinin yapılması gençler için iyi oldu. Okul dışında eğlenmek için güzel bir imkan.”

-Elif Kurugül: “Hızlı bir şekilde ilerledi buranın yapılması. Güzel bir alan oldu. Bina dikmek yerine spor alanı yapılması çok iyi oldu.”

-Emrullah Özkan: “Bu kaykay parkı Ankara’da büyük bir eksiklikti. Kaykay sporunu gençlere sevdirmek için güzel bir olanak. Kaykay sporunu ben çok seviyorum. Bizim gençliğimizde bu imkanlar yoktu. Oğlum buraya gelip kayabilecek artık”

-Çayan Adar Sarıpınar: “Bu parka kurulduğundan beri gelmeyi çok istiyordum. Parkı çok beğendim. Büyükşehir Belediyesine bize böyle bir armağan verdiği için teşekkür ederim.”

-Boray Yılmaz: “Babama hemen kaykay aldıracağım. Kaykay yapacak yer bulamıyorduk, çok iyi oldu burası bizim için.”

-İrem Çeri: “Çok güzel burası. Uzun zamandır kaykay parkı istiyordum. Bahçede kaykay yapmak zor oluyordu.”

-Ayşenaz Uzun: “Paten kullanıyorum. Bayağı geniş bir alan bir sürü parkurları var çok beğendim.”