Başkent'in kalbi Ulus Cumhuriyet'in 100. yılında ışıl ışıl

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü olarak hizmet verecek olan, eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının bakım onarımını tamamlayarak, cephesini özel sistemlerle aydınlattı. Aslı korunarak gerçekleştirilen tadilat ve aydınlatma çalışmaları, 1 yıl içerisinde 88 milyon TL maliyetle tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kalbi Ulus’ta başlattığı kapsamlı dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kentin birçok noktasından görünen Kent tarihine tanıklık eden ve tescilli alan içeresinde bulunan eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının cephesini özgün yapısına uygun olarak aydınlattı.

TESCİLLİ ALAN İÇERİSİNDEKİ YAPILAR YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ulus Tarihi Sit Alanı’nı hak ettiği değere kavuşturmak için özgün ve kimlikli yapıların korunarak yeniden ayağa kaldırıldığını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ulus Tarihi Kentsel Sit Alanı içeresinde bulunan arkeolojik, tarihi, kültürel mirasına yönelik sağlıklaştırma ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda özellikle 1960’lı yıllara dönemlenen yapılardan tanımlayacağımız Ulus Çarşısı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü eski binası ve Anafartalar Çarşısı’nın özgün dokusuna sadık kalarak sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalar kapsamında bu kimlikli binalarımız Ulus Çarşısı tescilli bir binadır. Daha görünür hâle gelmesi için bunların estetik aydınlatma projelerini hazırladık. Projenin uygulamasını Fen İşleri Daire Başkanlığımızca tamamlamış bulunuyoruz” diye konuştu.

TOPLAM MALİYET 88 MİLYON TL

Özgün yapısı korunarak daha görünür hale getirilen ve 1 yıl içerisinde ayağa kaldırılan 10 katlı eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, yeni EGO Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, 88 milyon TL maliyetle tamamlandı. Farklı zamanlarda çalışmaların yapıldığı Tarihi Ulus Çarşısı ve Anafartalar Çarşısı da aydınlatılarak gündüz olduğu gibi gecede ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuldu.

Yenilenen binalara aynı zamanda işlevde kazandırdıklarını belirten Ödemiş, ”Bu çalışmaları yaparken aynı zamanda binalara işlevde veriyoruz. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasına EGO Genel Müdürlüğünü taşıyarak burayı da yeniden işlevsel hâle getiriyoruz. Burada 600’e yakın personelimizi istihdam ederek Ulus’taki ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Amacımız şu; burası kurtuluşumuza ve kuruluşumuza ev sahipliği yapmış bir mekândır ve Cumhuriyetimiz burada kuruldu. 100 yıl önce umut olan bu alanı yine 100 yıl sonra özellikle Başkent oluşumuzun da 100. Yılında tekrar geleceğin umut ve ışığı olmasını sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.