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Başkentin kültürel mirasları ABB'nin korumasında

Başkentin kültürel mirasları ABB'nin korumasında
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği antik kazı çalışmalarıyla kültürel mirasa sahip çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te var olan geçmiş uygarlıklara ait pek çok kültürel mirasa sahip çıkmaya devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılından bu yana yapılan antik çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Başkent’in önemli bir antik kent olduğuna vurgu yapan Ödemiş, “Ankara'da var olan geçmiş uygarlıklara ait pek çok kültürel mirasın korunmasına yönelik ciddi anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama hepimizin bildiği gibi Ankara önemli bir antik kent” dedi.

7 FARKLI LOKASYONDAKİ ÇALIŞMALARA DESTEK DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarihi alanlardaki koruma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ödemiş, “bir yandan da kentimizin geçmişinde var olan tüm uygarlıkları gün yüzüne çıkarmak gerçekleştirilen tüm arkeolojik kazılara Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye başladık. Bu çerçevede; Belediye Meclisimizde alınan bir kararla Ankara'da şu anda var olan yedi kazıya destek veriyoruz. Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi, Gülşehri Mevkisi’nde yer alan Nekropolü Kazısı ve Çevre Düzenlenmesi, Çubuk ilçesi Melikşah Köyü’nde 183 ada bir parselde mülkiyeti belediyemize ait olan Melikşah Roma Hamam kazısı,  Polatlı ilçesinde Hacı Tuğrul kazısı, Kahramankazan ilçemizde Karalar Örenyeri kazısı ve Sinop formasyonu kanıtlarına destek veriyoruz” dedi.

Belediye Meclisi kararları doğrultusunda Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamındaki çalışmalara değinen Ödemiş, “Bugün üzerinde bulunduğumuz birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanı olan Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanındaki kazılara da destek veriyoruz. Bir diğer desteğimiz de Evren ilçesindeki Cebirli Fosil Lokalitesinde yapılan kazı çalışmaları” diye konuştu.

AMAÇ BAŞKENT’İN KİMLİĞİNE DEĞER KATMAK

Ödemiş, yapılan çalışmaların amacını ise şu sözlerle dile getirdi:

“Kentimizin geçmişine yönelik olan tüm o arkeolojik değerleri ortaya çıkararak bunların kent içerisinde görünür olmasını sağlamak. Dolayısıyla da Ankara'nın var olan değerine, kimliğine değer katmak.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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