Başkent'in lüks araçları gitti, ilk müdahale araçları geldi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç dışı lüks araç kullanımı yerine Başkentlilerin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bir yandan Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait lüks araçların satışına devam edilirken bir yandan da Ankara ve Ankaralıların ihtiyaçları doğrultusunda hizmete alınan araç filosu her geçen gün daha da büyüyor.

BAŞKAN YAVAŞ’IN ÖNCELİKLİ VE İNSAN ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘öncelikli ve insan odaklı hizmet’ anlayışı doğrultusunda son olarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen 15 adet yüksek basınçlı ilk müdahale aracı Ankara İtfaiyesi’ne, 15 çekici ve bu çekicilere monte edilen havuz tipi damperli dorseler ise Fen İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edildi.

Ankara İtfaiyesi filosuna dahil ettiği 15 yeni yüksek basınçlı ilk müdahale aracıyla yangınlardan trafik kazalarına, sel baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına daha etkin ve daha hızlı müdahalede bulunabilecek.

YENİ ARAÇLAR ÖZELLİKLE YANGINLARDA DAR SOKAKLARDA KULLANILACAK

Çok fonksiyonlu büyük itfaiye araçlarının ve tankerlerin giremediği dar sokaklara girerek can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçecek olan 4X4 ilk müdahale araçları ayrıca büyük itfaiye araçlarının yükünü yüzde 50 oranında azaltacak.

Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesinde özel bir firma tarafından yerli olanaklarla imal edilen (350 litre su, 30 litre köpük kapasiteli tank ile dakikada 30 litre su atma tabancası bulunan) araçlarda, 3 bin 500 kilo çekme kapasiteli uzaktan kumandalı çekme vinci de yer alıyor.

Ankara İtfaiyesi’nin Başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu bilgileri verdi:

“Ankara İtfaiyesi'ne 15 adet 4X4 ilk müdahale aracı olarak kullanabileceğimiz su, köpük ve sel baskınlarında kullanılmak üzere motorların bulunduğu araçları aldık. Amacımız yetişmiş personelimiz ve istasyonlarımızla Ankara İtfaiyesi’ni daha modern ve teknik kapasitesi daha yüksek araçlarla donatarak Başkentlilere daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek. İhtiyaç dahilinde 3 bölgemize dağıtacağımız bu araçları daha çok ot ve çöp yangınları ile sel baskınlarında kullanacağız. Bu araçların yanı sıra çıkarttığımız Kırsal İtfaiyecilik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 200 tanker ihalesini tamamladık ve imalat aşamasına geçtik. Önümüzdeki yaz sezonundan itibaren kırsal kesimlerde muhtarlarımızın görevlendireceği 4 kişiye eğitim verip kendi bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale etmelerini sağlayacağız.”

FEN İŞLERİ'NE 15 ÇEKİCİ VE DORSE

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarında kullanılmak üzere tamamı yerli üretim 15 adet 2020 model çekici, araç filosuna dahil edildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Başkent'in 25 ilçesinde yoğun bir çalışma temposuyla hizmet verdiğini belirten Yol Asfalt Şube Müdürlüğü Tır Sorumlusu Erol Acar, “Hizmetlerin daha üst seviyelere çıkarılması ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla temin edilen yeni çekici ile havuz tipi damperli dorselerde asfalt, tuz ve çeşitli makineler taşınacak. Ankara'mıza hayırlı olsun” dedi.