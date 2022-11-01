Başkent’in metro istasyonlarında çiçek takası devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Başkentlilere çiçek ve bitkilerini takas etme imkânı sağlayan “Çiçeğim Takas” uygulaması metro istasyonlarında sürüyor. Batıkent Metro İstasyonu’nda başlayan ve bugüne kadar dokuz istasyona kurulan takas standında toplamda 10 bin 970 adet çiçeğin takası ya da bakımı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Başkentlilere ellerinde bulunan çiçek ve bitkilerini takas etme ve ücretsiz bakımını yaptırma imkânı sağlayan “Çiçeğim Takas” uygulaması devam ediyor.

İlki Batıkent Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen uygulama; bugüne kadar dokuz istasyonda Ankaralılarla buluşurken toplamda 10 bin 970 adet çiçeğin takası ya da bakımı yapıldı.

31 EKİM-5 KASIM TARİHLERİNDE AÇIK OLACAK

Farklı tarih ve farklı adreslerde kurulan stantlar aracılığıyla devam ettirilen çiçek takası uygulaması, Eryaman 1-2 Metro İstasyonu’nda başladı. Bölge sakinleri 31 Ekim-5 Kasım 2022 tarihleri arasında evdeki çiçek ve bitkilerini istasyona götürerek takasını ya da bakımını yaptırabilecek.

Batıkent Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen takas uygulamasının başka yerlerde yapılması için yoğun bir talep aldıklarını kaydeden ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, şunları söyledi:

“İlk Çiçek Takası uygulamamızı Batıkent Metro İstasyonu’nda başlattık. Beşevler ve Koru Metro İstasyonlarında devam etti. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 8 istasyonumuzda daha standımızı açtık. Bugün ise Eryaman 1-2 Metro İstasyonunda 10.00 ile 18.30 saatleri arasında 31 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında açık kalacak. Kendi üretimimiz olan çiçeklerle başlattık bu uygulamayı. Bugüne kadar ANKARAY ve Metro istasyonlarımızda 10 bin 970 adet çiçeği takas yaptık ve toprak değişimi gerçekleştirdik.”

ANKARALILARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Çiçeklerini takas ve bitkilerine bakım yaptırmaya gelen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Gülsen Gürkan: “Evimdeki bakıma muhtaç olan çiçeklerimizi buraya getirip takas etme imkânı buluyoruz. Güzel bir uygulama olmuş.”

-Möhreli Kaya: “Bu uygulama çok güzel. Doğaya katkı sağlayan her hizmet yararlı olur. Ben de çiçeklerimi getireceğim ve takas ettireceğim.”

-Nurten Karakaya: “Evde çiçeklerim vardı buraya getirdim ve aldım çiçeğimi gidiyorum. Harika bir hizmet olmuş.”

-Büşra Özder: “Böyle bir uygulamayı başlattığı için öncelikle Büyükşehire teşekkür ediyorum. Hayata dokunan bir çalışma olmuş. Geçerken gördüm burayı çok hoşuma gitti. Ben de çiçeklerimi getirip bakımını yaptıracağım.”

-Burcu Doğan: “Çok beğendim bu uygulamayı. Bakımını yapamadığım ve bir türlü iyileştiremediğim çiçeklerim var. Burada böyle bir hizmeti görünce mutlu oldum. Bu sayede çiçeklerimi hayata döndürebileceğim. Büyükşehir Belediyesine bu düşünceli uygulamayı başlattığı için teşekkür ederim.”

-Hatice Top Yaman: “Doğamızı yeşillendirmek adına çok güzel bir uygulama olmuş. Bitkisever olarak bu uygulamadan mutlu oldum. İlk fırsatta çiçeklerimi getireceğim.”

-Ümit Özmen: “Bu uygulama gerçekten çok güzel olmuş. Her istasyonda bu çiçek stantlarını görmek isteriz. Evimde çiçeklerim var onları getireceğim ve bakımını yaptıracağım. Çevremdeki eşime dostuma da söyleyeceğim.”