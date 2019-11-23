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  4. 23 Kasım 2019 16:53

Başkent'in rengi sonbahar

Yılın her mevsiminde farklı güzellikleri ve renkleri barındıran Başkent’te yaprakların solmaya başlamasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi park ve rekreasyon alanları adeta görsel bir şölen sunuyor.

Başkent'in rengi sonbahar
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          Sonbahar mevsiminin etkisini gösterdiği şu günlerde tüm canlılara ev sahipliği yapan rekreasyon alanları ve parklar, Başkentlilerin de buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

SONBAHARDA ANKARA’DA OLMAK

                Gençlik Parkı’ndan Seğmenler Parkı’na, Dikmen Vadisi’nden Kurtuluş Parkı’na, 30 Ağustos Zafer Parkı’ndan Mogan Park’a, Çubuk Karagöl’den Göksu’ya kadar tüm rekreasyon alanları sonbaharın renklerini içinde barındırıyor.

         Bisiklete binen, yürüyüş yapan, kitap okuyan, arkadaşlarıyla sohbet eden Başkentliler; sarı, yeşil, kırmızı ve kahverenginin tüm tonlarına ev sahipliği yapan ağaçlar ile dökülen yaprakları fotoğraf kareleriyle adeta ölümsüzleştiriyor.

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