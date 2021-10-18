Başkent'in simgesi Gençlik Parkı'nda çok güzel şeyler oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi ve kültürel değerleri kadar simge haline dönüşen alanlarına da sahip çıkmayı sürdürüyor.

Küresel kuraklık nedeniyle peyzaj ve yenileme çalışmalarında tasarruf odaklı yönetim anlayışını yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara’nın en büyük parklarından biri olan Gençlik Parkı’ndaki havuzları yeniden çalışır hale getirdi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MALİYET DÜŞTÜ, SU VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

2018 yılından bugüne kadar arızalı ve atıl durumda olan havuzlarda su ve enerji tasarrufu sağlayan bakım, onarım ve yalıtım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, havuzları yeniden devreye soktu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Peyzaj Mimari Sema Tokat, maliyetleri düşüren ve tasarruf sağlayan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Gençlik Parkı’ndaki havuzlarımız 5 etaptan oluşuyor ve yaklaşık 45 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 2018 yılında arızalanan müzikli danslı sistemin tamir edilmesi, bugünkü kura göre yaklaşık 10 milyon TL gibi bir maliyet tutuyordu. Biz de bu sistemi değiştirmeye karar verdik. 30 metrelik 3’lü fıskiye sistemine geçiş yaptık. Bunu da yaklaşık 300 bin TL’ye mal ettik. Çalışmalarımızın amacı havuzları yeniden devreye sokarken, su tasarrufu sağlamaktı. Havuzlarımız da su yalıtımı yaptık ve büyük oran da su tasarrufu sağladık.”

BAŞKENTLİLERE NOSTALJİ RÜZGARI

Çocukluğu, gençliği Gençlik Parkı’nda geçen ve uzun bir aradan sonra havuzların tekrar çalıştığını gören Başkentliler kadar ilk kez Ankara’ya gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Dilan Göbel: “Öğrenciyim. Ankara’da deniz olmadığı için çok çekinerek gelmiştim. Ama Gençlik Parkı’nı görünce denize gerek olmadığını gördük. Çok beğendik.”

-Dilan Aydın: “Manisa’dan geldim. Öğrenciyim. Keşfe çıkmıştık, bayıldık gerçekten çok güzel bir yer. Hem yemyeşil hem de havuzlar çok güzel ve kocaman.”

-Yusuf Akbağ: “Beğendim. Görselliği çok güzel olmuş, çok beğendim.”

-Ali Karataş: “Benim iş hayatım bu çevrede geçti. Çok güzel olmuş tabi bize de nostalji oldu. Teşekkür ederiz.”