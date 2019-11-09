Başkent'in yeni çehresi için projeler hazır

ANFA ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda çalışan peyzaj mimarlarının Başkent’in çehresini değiştirecek yeni projelerin birçoğunu beğendiğini belirten Başkan Yavaş, tüm bu projelerin hayata geçirilmesi talimatını verdi.

BAŞKENT’TE BETON DEVRİNE SON

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş ve ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu’nun da katıldığı toplantıda önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Yavaş, “Betondan uzak, daha yeşil ve suni olmayan bir Başkent istiyorum” dedi.

Peyzaj mimarlarının hazırladığı proje sunumlarını dikkatle dinleyen Başkan Yavaş, projelerde özellikle betondan ve sunilikten uzak kalınmasını, yeşilliğe ve doğallığa önem verilmesini istedi. Rusya'daki cadde ve sokakların görsellerini peyzaj mimarlarıyla paylaşan Başkan Yavaş, Ankara’da da caddelerin, kaldırımların, parkların ve atıl durumdaki alanların çiçeklerle donatılarak sanat eserine dönüştürülebileceğini vurguladı.

DOĞAYA DÖNÜŞ İÇİN

Seğmenler Parkı'ndan Botanik Park'a, Güzelhisar Mesire Alanı'ndan Çubuk Barajına kadar pek çok park ve rekreasyon alanının mevcut durumlarını inceleyen Başkan Yavaş, peyzaj mimarların yeni projelerinin ilkbahar aylarına kadar hayata geçirilebileceğini söyledi.

İthal ağaç ve bitki yerine yerli üreticilerin bitki ve ağaçlarını alacaklarının altını çizen Başkan Yavaş, Başkent’te yeniden doğaya dönüşü canlandırmayı amaçladıklarını belirterek, “Başkent'in çehresini güzelleştirerek, vatandaşların kapalı yerler ve AVM'ler yerine daha iyi vakit geçirebilecekleri daha yeşil ve doğal alanlar oluşturmalıyız. Vatandaşlarımızı doğaya çekmemiz gerekiyor” dedi.

Parkların güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de ifade eden Başkan Yavaş, öncelikli olarak Kurtuluş ve Abdi İpekçi Park’ında güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve proje üretilmesi talimatını verdi.