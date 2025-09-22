  1. Anasayfa
  Başkent'in yeni gözdesi, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı oldu

Güncelleme:

Başkentliler, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ile kentin merkezinde nefes alabilecekleri yeni bir yeşil alana sahip oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tekrar halkın hizmetine sunduğu Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisindeki Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, açılışının ardından kısa sürede Başkentlilerin yeni uğrak mekânı hâline geldi.  Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği park, açıldığı günden bu yana 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

YÜZ BİNLER AKIN EDİYOR

Yaklaşık bir milyon metrekarelik bir alana yayılan park, Ankaralılara nefes alacak yeni bir alan sunuyor. Doğal yaşam alanı özelliği taşıyan park; geniş oyun sahaları, bisiklet ve yürüyüş parkurlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

15-21 Eylül tarihleri arasında 180 bin kişinin ziyaret ettiği park, açıldığı günden bu yana 500 binden fazla misafiri ağırladı.

 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ TEKRAR HAYAT BULDU

Ankara'nın en büyük yeşil alanlarından birisi olan parkta, aileler çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçiriyor. Yalnızca kent sakinlerinin değil, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası olan park, Atatürk Orman Çiftliği’ni tekrar cazibe merkezi hâline getirdi.  

