Başkent'in yeni itfaiye erleri belli oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla liyakat esasına göre gerçekleştirilen itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı.

Sözlü mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan 1312 itfaiye eri adayı 10 gün boyunca ter dökecek.

LİYAKATA GÖRE ATAMA

‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ ile ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olan adayların katıldığı sınavda meslek lisesi mezunu 100, ön lisans mezunu 200 kişi olmak üzere toplam 300 itfaiye eri istihdam edilecek.

Başvuru sonucuna göre 83’ü kadın, 1229’u ise erkek aday Ankara Merkez İtfaiye İstasyonu’nda kurulan parkurda sosyal mesafe kuralına uyularak sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor.

ADAYLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında toplanan sınav komisyonunda; Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Ulaş Altun, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, İnsan Kaynakları Personel Şube Müdürü Suat Demirel ve İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin yer alıyor.

İtfaiye eri alımı elemelerine nişanlısı Murat Karabay ile birlikte katılan Fazilet Nur Çolakoğlu sınav heyecanını ve duygularını, “Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sadece bölüm mezunlarına yönelik yaptığı alımlardan çok memnunum” sözleriyle dile getirirken, Murat Karabay da, “Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. Nişanlımla beraber parkurlara geldik. Liyakat sistemine güveniyoruz. Bizim değerimizin şu anda hissedildiğini düşünüyoruz. Bu işin eğitimini alanların burada olması bile bizim için yeterli. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Memur olarak atamaları yapılacak olan adaylar liyakat esasına göre gerçekleştirilen sınav hakkında düşüncelerini ise şu sözlerle paylaştılar:

-Rahmi Soyişen: “İstanbul Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. Liyakat sistemine göre yapılan bu sınav için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

-Mustafa Lokman Değirmen: “Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu itfaiye eri sınavına girdim. Hak edenin kazanacağı bir itfaiye eri alımı olacağını düşünüyorum. Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Eren Dündar: “Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. İtfaiyecilik bölümü mezunlarına yönelik sınav açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

-Hüseyin Yurt: “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. Türkiye’de ilk kez itfaiyecilik bölümü mezunlarına yönelik açılan bu sınav için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

-Alper Senem: “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. 2017’de mezun oldum ve şu ana kadar hiçbir alım olmadı. Sadece bölüm mezunlarına yönelik açılan bu sınavda alımların adil bir şekilde olacağını düşünüyorum. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

-Asena Uykur: “Liyakata ve adalete çok önem veren bir alım. Bizim için bu çok değerli. Başkanımız Mansur Yavaş’a minnet borçluyuz.”

-Veysel Çelikal: “Sadece bölüm mezunlarına yönelik açılan sınav için Adana’dan geldim. Burada her şeyin adaletli bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bize böyle bir şans tanıdığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

-Mehmet Salih Demir: “Adana’dan geldim. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü mezunlarına yönelik açılan bu sınav için çok mutluyuz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin liyakat sistemiyle alım gerçekleştirecek olması bizi çok mutlu etti. Bu konuya öncülük eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

-Demet Bağcı: “İtfaiye eri alımı için bölüm mezunu şartı getirilmesi bizim de şansımızı artırdı. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

-Erkan Adalı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek liyakat usulüne göre alım yapıyor. Bize bu şansı veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve tüm itfaiye ekibine teşekkür ediyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 30 Temmuz tarihine kadar 10 günlük süre boyunca her gün 130’u aşkın adayı sınava tabi tutacak.