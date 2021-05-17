Başkent'in yeni taksi durakları taksici esnafından tam not aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, taksici esnafına verdiği bir sözü daha gerçekleştirdi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı mimar ve iç mimarlarının tasarladığı taksi duraklarının ilk uygulama adresi Çukurambar oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taksici esnafının ekmek teknesi olan taksi duraklarını daha modern bir tasarımla buluşturdu. Taksici esnafından gelen talepler üzerine Kent Estetiği Daire Başkanlığı mimar ve iç mimarları tarafından tasarlanan ilk taksi durağı Çukurambar’da hizmet vermeye başladı.

Yeni taksi durakları kapalı ve açık kullanım alanları, ibadethane, depo, WC ve mutfak bölümleriyle taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edildi. Semte, konuma ve taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları; 60 metrekare, 45 metrekare ve 30 metrekare olarak 3 tip olarak tasarlandı.

ÖNCELİK DURAK YERİ VERİLEN ANCAK MEVCUTTA DURAĞI OLMAYAN NOKTALAR

Ankara taksici esnafının görüşlerini alan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Umumi Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ile yapılan görüşmeler sonrası ücretsiz olarak tasarladığı yeni taksi duraklarını gelen talepleri değerlendirerek yapıyor.

Yerinde yapılan incelemelerle taksicilerin temel ihtiyaçları tespit edilirken, UKOME kararı doğrultusunda daha önce durak yeri verilmiş ancak mevcutta durağı olmayan noktalara öncelik veriliyor. Eski ve fonksiyonel olmayan durakların yenilenmesi için harekete geçtiklerini ve kenti güzelleştirmek için işlevsel taksi durakları yapmaya başladıklarını belirten Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, şu bilgileri verdi:

“Kent içi ulaşımın en önemli unsurlarından biri olan taksiler ile taksi duraklarının erişilebilirliği, konumu ve konforu taksici esnafımız için çok önemli. Ankara'da 7 bin 700 taksimiz, 500'e yakın da taksi durağımız var. Ankaralıların taksi duraklarına rahat ulaşımını sağlamak ve taksici esnafımızı daha modern imkanlara kavuşturmak amacıyla bu durakları yapıyoruz. Bu duraklar Kent Estetiği Daire Başkanlığımızın Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü personeli tarafından tasarlandı. Bu projemiz özellikle taksici esnafımızın mesleklerini icra ederken konforlarını düşünerek iç ve dış oturma mekanları, lavabosu, mutfağı, ısıtma ve soğutma sistemleri düşünülerek yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da taksici esnafına çok değer veriyor.”

TAKSİCİ ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

İlk uygulama alanı olarak seçilen Çukurambar’da hizmet veren taksici esnafı Başkan Yavaş’a teşekkür ederek, duraklarının yenilenmesiyle ilgili duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Selahattin Karabenli (Çukurambar Taksi Durağı Başkanı):“Değerli büyüğümüz Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Başkent’e yakışan bir durak hediye ettiler bize. Başkanımızın gönlünden geçenleri bize de hissettirmesi bizi duygulandırdı. Bizimle ilgilendi ve mesai harcadı.”

-Oğuz Şimşek (Taksici esnafı): “Sağ olsun Mansur başkanın bize sözü vardı. Çukurambar Taksi Durağını yenileyeceğini söylemişti ve de sözünü tuttu. Çok memnunuz, çok kullanışlı bir durak oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Durağımızı gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekiyor, yeni durağımız ilgi görüyor.”

-Serkan Şahin (Taksici esnafı): “Öncelikle Mansur Yavaş gibi bir başkanımız olduğu için kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Böyle bir belediye başkanımız olduğu için kendisiyle gurur duyuyoruz. Bizlere ekmek kapısı açtı, çok teşekkür ediyoruz.”

-Niyazi Özer (Taksici esnafı): “Mansur Yavaş başkanımız bize söz verdi ve sözünü gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden de çok memnunuz.”

Çukurambar Mahalle Muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak da yapılan yeni ve modern taksi duraklarını çok beğendiklerini belirterek, “Çukurambar’a bu durak renk kattı ve mahallemizin atmosferi değişti. Çok mutluyuz. Hizmet odaklı çalışmalarıyla Mansur Yavaş Ankara’yı aşmış Türkiye’ye taşmış durumdadır, kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Pandemi sürecinde sağladığı şeffaf panel, hijyen kiti ve nakit desteğinin ardından taksici esnafını yeni taksi duraklarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, ihaleli işler kapsamında kent genelinde yeni taksi duraklarının yapımına devam edecek.