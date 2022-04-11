Başkentli çocuklar ara tatilde hem öğreniyor hem de eğleniyor

Feza Gürsey Bilim Merkezi, Başkentli öğrencilerin ara tatilini dolu dolu geçirmesi ve bilimi eğlenerek öğrenmesi için birbirinden farklı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 17 Nisan’a kadar açık olacak “Bilim Atölyesi”ne katılmak isteyen minikler, velileri aracılığıyla ‘(0312) 317 99 19’ ya da ‘(0312) 596 90 00/2003-2004’ no.lu telefonu arayarak rezervasyon ve kayıt yaptırabilecek.

ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Altınpark Feza Gürsey Bilim Merkezi, ara tatilde de Başkentli çocuklar kadar farklı illerden Başkent’e ziyarete gelen çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla ‘Bilim Atölyesi’ açtı.

Birbirinden farklı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Feza Gürsey Bilim Merkezi, ara tatilde Başkentli çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri, bilimi, teknolojiyi eğlenerek öğrenmeleri ve el becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor.

ARA TATİLLE BİRLİKTE BİLİM ATÖLYESİ’NE ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Çocukları erken yaşta bilimle tanıştırarak, uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde interaktif bir öğrenme ortamı sağlayan Bilim Atölyesi’nde yapılan deneylere aktif olarak katılan çocuklar; elektro akustikten fosillerin oluşumuna, mikro dünyadan kurutulmuş bitkilere kadar ayrıntılı bilgi öğreniyor.

Bilimin eğlenceli dünyasına çeşitli deneyler yaparak ve oyunlar oynayarak katılan çocuklar her gün farklı branşlarda düzenlenen atölyelere ara tatilin başlamasıyla birlikte yoğun ilgi göstermeye başladı.

Feza Gürsey Bilim Merkezi eğitmeni Sinem Gürpınar Akbaş, öğrencilerden yoğun talep olduğunu ve ziyaretçi sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Ara tatilde çocuklarımıza yönelik etkinlikler ve atölye çalışmaları devam edecek. Mozaik Atölyemize katılan çocuklarımıza arkeoloji ve mozaik müzelerinden bahsederek, mozaik yaptık. Çocuklar oldukça eğleniyor, severek yapıyorlar. Her gün farklı bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. Diş, kil, su roketi gibi çeşitli alanlarda atölyeler düzenliyoruz. Herkesi ziyaretimize bekliyoruz.”

SOSYALLEŞME İMKÂNI VE MERAK DUYGUSU

Veliler çocuklarının kaynaşarak sosyalleşmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Bilim Merkezi’ni gezerek merak ettiklerini öğrenme imkânı bulan çocuklar da düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Nil Akkent (Veli): “Biz kızımla Afyonkarahisar’dan Ankara’ya ziyarete geldik. Kızım bu tür atölyeleri çok seviyor. Hem merkezi gezdik hem de mozaiklerle ilgili bilgi aldık.”

-Ebru Özcan (Veli): “Bilim Merkezini gezmeye geldik. Bu tarz faaliyetler çocuklar için çok iyi oluyor. Hem motor becerilerini destekliyor hem de arkeoloji nedir? Arkeolog nedir? bunlarla ilgili bilgi alıyorlar. Bu tür etkinlikleri aileler olarak destekliyoruz. Çocuklarımızı hem sosyal açıdan hem de bilim ve sanatla buluşturma fırsatı yakalıyoruz.”

-Eliz Akkent: “Afyonkarahisar’da yaşıyoruz. Eğlenmek için buraya geldik. Ben burayı çok seviyorum. Bu mozaikleri yapıyoruz. Annem ‘çok iyi gidiyorsun’ dedi. Ben de çok mutlu oldum.”

-Melis Çıraklı: “Ben buraya mozaik atölyesi çalışması için geldim. Çok güzel zaman geçiriyorum, mozaikle ilgili farklı bilgiler edindim.”

-Zeynep Çıraklı: “Mozaik çalışmasına katıldım, gerçekten çok eğlenceli bir etkinlik.”

REZERVASYONLA KATILIM SAĞLANAN BİLİM ATÖLYESİ 17 NİSAN’A KADAR AÇIK

Ara tatili bilimsel çalışmalarla geçirmek isteyen çocuklar velileri aracılığıyla 17 Nisan’a kadar ‘(0312) 317 99 19’ ya da ‘(0312) 596 90 00/2003-2004’ numaralı telefonu arayarak kayıt ve rezervasyon yaptırabilecek.

Ara tatil bitimine kadar Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde açılan ‘Bilim Atölyesi’nde şu etkinlikler düzenlenecek:

-Diş Atölyesi: 11 Nisan 2022 saat 14.00,

-Kil Atölyesi: 12 Nisan 2022 saat 14.00,

-Elektro Akustik Atölyesi: 13 Nisan 2022 saat 14.00,

-Mikro Dünya Atölyesi: 14 Nisan 2022 saat 14.00,

-Herbaryum Atölyesi: 15 Nisan 2022 saat 14.00,

-Filografi Atölyesi: 16 Nisan 2022 saat 14.00,

-Hadi Fosil Yapalım: 17 Nisan 2022 saat 11.00