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Başkentli çocuklar yarıyıl tatilinde tarihi bir yolculuğa çıkıyor

Başkentli çocuklar yarıyıl tatilinde tarihi bir yolculuğa çıkıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı iş birliğiyle; Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri üyeleri 10-14 yaş grupları arasındaki çocuklar için Birinci Meclis, İkinci Meclis ve Ankara Kalesi noktalarını içeren gezi programı düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı iş birliğiyle; yarıyıl tatiline giren öğrenciler için “Ankara Kent Gezisi” programı düzenleniyor.

Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri üyelerine özel 10-14 yaş grupları arasındaki öğrenciler Birinci Meclis, İkinci Meclis ve Ankara Kalesi’ni gezerek yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirecek.

1 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

1 Şubat Cumartesi gününe kadar her gün iki grup şeklinde düzenlenecek olan gezi programının kayıtları birimlerde yüz yüze gerçekleştirilirken “www.ankara.bel.tr” adresinden detaylı bilgi ve birimlerin iletişim bilgilerine ulaşılabiliyor.

Kent gezisi programının ardından ise 3-8 Şubat tarihleri arasında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkalığına bağlı Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri’nde Ankara’nın kültürel mirası temalı resim, maket, yazın ve geri dönüşüm atölye çalışmaları da düzenlenecek.

SARI: “ÇOCUKLARIMIZI ANKARA KALEMİZDE, BİRİNCİ VE İKİNCİ MECLİS’DE AĞIRLIYORUZ”

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, düzenlenen gezi hakkında bilgi vererek, “Ankara, Hititlerden Cumhuriyete uzanan geniş bir tarihi ve kültürel mirasa sahip bir şehir. Bu anlamda gençlerimizi, çocuklarımızı; Ankara Kalemizde, Birinci ve İkinci Meclis’te ağırlıyoruz. Program kapsamında bu tarihsel yolculuğa onları çıkarıp hem Ankara’mızın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmalarına destek oluyoruz hem de Ankara’nın Cumhuriyet tarihini daha yakından tanımalarına fırsat veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kültür ve Proje Sorumlusu Siray Kurt da, şehrin tüm güzelliklerini öğrencilere aktarmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ortaklığında yarıyıl tatilini çocuklarımızla birlikte keyifle geçirmek için bir aradayız. Başkentimizin kültürel değerini çocuklarımıza aktarmak maksadıyla tüm Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezi üyeleriyle Ankara Kent Gezisini gerçekleştiriyoruz. 2 hafta boyunca sürecek olan gezi programı ile tarihi kentimizin tüm güzelliklerini öğrencilerimize aktarma niyetindeyiz.”

ÖĞRENCİLER GEZEREK ÖĞRENİYOR

Gezi programına katılan Aynur Yıldırım isimli öğrenci, “Birinci meclise gittik ve buraların tarihi hakkında bilgi sahibi olduk. Gezi gayet güzel ve eğlenceli” derken 8.sınıfa gittiğini belirten Perihan Çınar isimli bir diğer öğrenci ise, “Gezi çok güzeldi. İlk önce Birinci Meclis şimdi de İkinci Meclisi gezeceğiz, çok güzel ilerliyor” şeklinde konuştu.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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