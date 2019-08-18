Başkentli engelliler Akçay kampında

Engelli dostu Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan 200 engelli vatandaşı bir hafta boyunca Akçay tatil kampında misafir edecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından güven ve huzur içinde bir tatil geçirmeleri için tüm detayların düşünüldüğü engellilere ailelerinin yanı sıra görevlendirilen personeller de yardımcı olacak.

KAMPLARDA ENGELLİLER İÇİN FİZİKİ ŞARTLAR MEVCUT

Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar asansörlü araçlarla evlerinden alınırken, tatil sonrası da evlerine bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin tatil kamplarında fiziki şartlar uygun hale getirilirken, engelsiz bir şekilde tatil yapacak olan vatandaşlar kaliteli zaman geçirerek moral da depolayacak.

Akçay Tatil Kampında 5 yıldızlı otel konforunda tatil yapacak olan engelli vatandaşlar hem yeni dostluklar kuracak hem de tarihi ve kültürel mekanları gezme imkanı bulacak.

Tatile gidecek engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Ayfer Arda: "İmkanı olmayanlar için güzel bir fırsat. Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."

-Kadir Ünal: "Tatil kampına ilk defa gidiyorum. Umuyorum iyi bir tatil geçireceğiz. Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz."

-Derya Akyol: "Akçay'a ilk kez gidiyoruz. Tatilin keyfini çıkaracağız. Bize bu imkanı sağladığı için Başkan Yavaş'a çok teşekkür ediyorum."

-Aslı İrem Kuşçu: "Tatile gideceğim için mutluyum. Beni tatile götürdüğü için Başkanımıza çok teşekkür ederim."