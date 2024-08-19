Başkentli gençler, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 250 genci Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde düzenlediği “Genç Güçlendirme Kampı”nda bir araya getirdi. Kampta, karar alıcılarla tanışma fırsatı yakalayan gençler, gerçekleştirdikleri simülasyon çalışmalarında, 50 kişilik gruplar halinde kurdukları kentlerin yönetim yapısı ve politikasını belirleyerek demokrasi pratiği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde düzenlenen “Genç Güçlendirme Kampı”nın ikincisi, 17-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Gençlik Meclisi iş birliğinde 250 gencin katılımıyla gerçekleşen kampta çadırlarını kurarak etkinliklere başlayan gençler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu 2 gün geçirdi. Kamp boyunca, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan yiyecek ve içeceklerin yanı sıra, güvenlik görevlileri, ambulans ve itfaiye ekipleri de olası acil durumlar için alanda hazır bulundu.

Gençleri kampın ilk gününde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ile siyasi parti ve ilçe belediye temsilcileri yalnız bırakmadı.

“BUGÜNLERE GELMEMİZDE ÖĞRETMEN OKULLARININ BÜYÜK ETKİSİ VAR”

Gençlere hitap eden Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Ankara dışında olduğu için etkinliğe katılamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamını ileterek, “Burası gençleri, çok değerli öğretmenleri yetiştirmiş ünlü bir öğretmen okulu, yüksek köy enstitüsü. Buranın tarihi o kadar önemli ve değerlidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin bu günlere gelmesinde öğretmen okullarının çok büyük etkisi var. Çocukluğumdan bilirim yurt dışında bildiğimiz veya bazı özel üniversitelerde gördüğümüz kampüsler kadar çok güzel bir yerleşim yeriydi burası. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerin de katkılarıyla, bunu tüm Türkiye’ye duyurmasıyla daha güzel bir hal alır. Hepinize Hasanoğlanımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kendisinin de Hasanoğlanlı olduğundan bahseden Köylüoğlu, “Ankara Kent Konseyi ve Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’a, gençlerin hepsini bir araya getirerek yaptığı bu büyük hizmet için teşekkür ediyorum. Ayrıca buna ön ayak olan, bu yolu açan hepimizin Başkanı, Ankara’nın Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a da çok teşekkür ediyorum. Hasanoğlan benim köyüm, benim için çok değerli. Sizler de bu değeri verdiğiniz için bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AŞKIN: “İZNİ TEKRAR ALIP, BURAYI YAŞATACAĞIZ”

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da, Ankara Büyükşehir Belediyesine Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün restorasyonu için verilen iznin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edildiğini hatırlattığı konuşmasında “4 yıl geçti bir tane çivi dahi çakılmadı. Ama hiç yılmayacağız, tekrar başvuru yapıyoruz şimdi. Ben inanıyorum Türkiye’de bu duyarlılığa sahip milyonlarca insan var ve bu izni tekrar alacağız, burayı tekrar yaşatacağız” dedi.

ARTUNÇ: “GENÇLERİMİZİN DOLU DOLU İKİ GÜN GEÇİRMESİNİ SAĞLADIK”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ise, “Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz Hasanoğlan Gençlik Kampı’nın bu yıl ikincisini 250 gencimizle daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kampta gençlerin her alanda güçlenmeleri adına atölye çalışmaları, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek dolu dolu iki gün geçirmelerini sağlıyoruz. Bu tür faaliyetlerde yemek, ulaşım ve birçok alanda gençlerimize tam destek vermekteyiz” diye konuştu.

“BİZLERE BU FIRSATI SUNDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Kampta sanatçı Pınar Ayhan ve opera sanatçısı Mehmet Yılmaz’la da buluşma fırsatı yakalayan gençlerden bazıları şunları dile getirdi:

Sevgi Nur Gökten: “Burada 250 gençle birlikte akran dayanışmasıyla fikirlerimizin ne kadar önemli olduğunu, bunları dile getirmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Karar alıcıların da bizim fikirlerimize önem vermesi, bu alanda bizi desteklemesi çok güzel. Çok güzel geçiyor kamp.”

Beyzanur Günaydın: “Dolu dolu faaliyetler yürütüyoruz. Bizlere bu fırsatı sunduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkent Gençlik Meclisi’ne çok teşekkür ediyoruz, gençlere her alanda güçlenme fırsatı sundukları için.”

İrem Özge Küçük: “Gençler olarak arkamızı döndüğümüzde birisi olmadığını düşünüyorduk ama bugün bunu tekrar görüyoruz ki çok güzel arkamızda oluyorlar, onlara teşekkür ederiz. Bu etkinlik sayesinde birçoğumuz hem kamp deneyimini sağlamış oldu hem de birlik ve beraberliği tekrar hatırlamış olduk.”

Hilal Öykü Küçük: “Gençler olarak bu iki günde hem belediyemizin hem de Gençlik Meclisi’nin desteğini gördük. Çok fazla sosyalleştik, kaliteli bir sosyal ortam oldu bizim için. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz çünkü gençlik olarak umuda çok ihtiyacımız var. Bu desteği de belediyemizden gördüğümüzde biz kendimizi daha da güçlü hissediyoruz.”

Umay Görkem: “Gençlik Meclisi’ne üniversiteye geldiğim ilk yıl dahil olmuştum. İlk geldiğimiz zaman yurtlar açılmadığı için Mansur Yavaş’ın ayarladığı misafirhanelerde kaldık. Yine Gençlik Meclisi’nin sayesinde öğrenciler part-time iş bulabilmişti. Gençlik Meclisi’nin ya da belediyenin olanakları öğrencilere her şekilde açık. Sınırsız bir imkân sunuyor gibi resmen. Kalacağım yerden çalışacağım işe kadar her şeyi bana sağladı. Aynı zamanda buradaki sosyal etkinliklerde çok kaliteli ve güzel zamanlar geçiriyoruz.”

Kaan Saban: “Belediyeye çok teşekkür etmek istiyorum özellikle Mansur Yavaş Başkanımıza. Sayesinde buraya gelebildik, böyle güzel fırsatlardan yararlanabildik. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı şeyleri ve Başkent Gençlik Meclisi’ni bilmeyen bir sürü insan var, onlara da bu şekilde tanıtıyoruz. Burada sadece eğlenmiyoruz burada biz politika da üretiyoruz.”

Şevval Koç: “Hasanoğlan kampı gençler için çok güzel bir fırsat, özellikle takım çalışması açısından. Geliştirici bir proje olduğunu düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediyemizin sunduğu desteklerin de farkındayım. Çok destekleyici belediye olması bizim için bir avantaj. Gençlerin destekçisi olduğunu da görüyoruz birçok yerde.”

BEŞ FARKLI GRUP, BEŞ FARKLI KENTİ TEMSİL ETTİ

Kamp boyunca 250 genç, ellişer kişilik gruplara ayrılarak, bünyesinde gençlik meclisi, sivil toplum kuruluşu ve belediyeyi barındıran 5 farklı kenti temsil etti. İki gün süren simülasyon çalışmalarında gruplar, ideal “yönetim”, “kentsel mekan”, “üniversite yapısı”, “toplumsal yapı” ve “gençlik yapısı” temaları üzerine ütopyalar oluşturdu. Kampın sonunda her kent, oluşturduğu ütopyayı 10 madde halinde tanımlayarak, tiyatro, şarkı ve görsel sunumlar aracılığıyla Kapanış Zirvesi’nde diğer katılımcılara sundu.