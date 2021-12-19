Başkentli kadınlar savunma sporuyla artık daha da güçlü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın dostu uygulamalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kadın, çocuk ve aile sağlığını önceleyen projelere imza atmaya devam ediyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık çalışmalarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı EGO Spor Kulübü iş birliği ile Mamak Şafaktepe, Bahçelievler, Osmanlı Kadın Lokalleri ile Osmanlı Aile Yaşam Merkezi kadın üyelerine de ‘Kadın Savunma Sporu Demo Eğitimi’ vermeye başladı. KickBoks ve Muaythai Milli Takımlar Teknik Direktörü Şahin Eroğlu tarafından verilen ücretsiz savunma sporu derslerine Başkentli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Başkent’te kadın, çocuk ve aile sağlığını önceleyen projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kadın Lokalleri üyelerine “Kadın Savunma Sporu Demo Eğitimi” vermeyi sürdürüyor.

KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE TOPLUMUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Kadına şiddetin önlenmesi ve toplumun tüm kesimlerinin ‘kadına yönelik şiddete karşı’ bilinçlendirilmesini hedefleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın EGO Spor Kulübü iş birliği ile Sincan Aile Yaşam Merkezi ve Esertepe Aile Yaşam Merkezinde başlattığı “Kadın Savunma Sporu Demo Eğitimi” Mamak Şafaktepe, Bahçelievler, Osmanlı Kadın Lokalleri ile Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde de devam ediyor.

Savunma sporu eğitimine Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Mamak Şafaktepe Kadınlar Lokali İdarecisi Kadriye Arısoy, “Kadına yönelik şiddetle mücadele haftası kapsamında savunma sporları derslerine başladık. Kadınlarımıza dışarıda olası şiddet ve saldırıyla karşılaştıkları durumlarda ne yapmaları gerektiğini ve nasıl kendilerini savunabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Kadınlardan derslere katılım oldukça yoğun. Bu eğitimlere sadece lokallerimizdeki ve AYM’deki üyelerimiz değil dışarıdan da katılmak isteyen tüm kadınlarımız gelebilir” derken, Savunma Sporu eğitimini veren KickBoks ve Muaythai Milli Takımlar Teknik Direktörü Şahin Eroğlu da şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti engellemek amacıyla güzel bir eğitim programı başlattı. Kadınların savunma sporlarına ilgisini artırmak ve kendilerini savunmaları için ben de gönüllü olarak ders vermeye geldim. Üyelerin bu spora hevesi var ve bizde elimizden geldiği kadar kadınlarımıza savunma sporunu öğretmeye çalışıyoruz.”

KADINLAR SAVUNMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay bir Aile Yaşam Merkezi’nde ve Kadın Lokallerinde verilecek ücretsiz savunma eğitimleri sayesinde korunma tekniklerini öğrendiklerini ifade eden kadın üyeler, düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Zehra Alçı:“Bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadınlar son zamanlarda gördüğü şiddete karşı bu savunma teknikleriyle kendilerini koruyabilirler. Kadınların neler yapabileceğini görmek isterim bu süreçte. Mansur Yavaş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum çünkü kadınlara büyük destekler veriyor. Bu faaliyetlerin devam etmesini diliyorum.”

-Ebru Altun: “Savunma eğitimi kadınlar açısından çok faydalı olabilecek bir eğitim. Burada olmaktan büyük keyif aldım.”

-Duygu Burçak: “Kadına şiddetin çok yaşandığı bu dönemde bu etkinliğin çok yararlı olacağını ve kadınların kendine güvenerek savunabileceğini düşünüyorum.”

-Merve Aşkan: “Etkinlik kadınların kendisini koruması açısından çok iyi oldu. Günlük hayatta kadınların yaşadığı sorunları azaltacağına inanıyorum.”

-Nuray Dalcı: “Bugün ilk defa dövüş tekniklerini deneyeceğiz. Eminim ki faydasını göreceğiz. Sokakta veya aile içinde kendimizi savunmak açısından yararlı olacak bir kazanım.”

-Neslihan Yıkılmaz: “Belediyemizin bizim için başlattığı savunma sporu dersleri bize çok faydalı olacak.”