Başkentli kadınlardan sosyal yardım atağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hanım Lokalleri, Başkent başta olmak üzere Türkiye’nin birçok iline gönderilmek üzere yardım kampanyaları başlattı.

Kadın Danışma Merkezi'nin 10 bin kadınla yaptığı anket sonuçlarına göre, sosyal sorumluk projelerini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda kurumla iş birliği yaparak sosyal yardım projelerini hayata geçirdi.

Kentin birçok noktasında bulunan Hanım Lokalleri üyeleri; Sığınma Evlerinde kalan kadınlardan Türkiye'nin en ücra noktasında öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklara ve sokak hayvanlarına kadın dayanışması içinde yardım elini uzatıyor.

KİTAPTAN OYUNCAĞA SOSYAL YARDIM

Huzurevlerine, Çocuk Koruma, Şefkat ve Sığınma Evlerine giderek ihtiyaçları yerinde tespit eden üyeler; özellikle kadın ve çocuklara giysiden kitaba, oyuncaktan kırtasiyeye kadar destek oluyor.

Batıkent Hanımlar Lokali üyesi kadınlar, Şanlıurfa ve Van’da köy okullarına yardım projesi başlatırken, kısa sürede 100 bin kırtasiye yardımı toplandı.

Ümitköy ve Harikalar Hanımlar Lokalindeki kadınlar ise sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı. Yardımseverlerden hayvan maması temin eden Başkentli kadınlar, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kendi elleriyle can dostlara sıcak yuvalar yaptılar.

Dikmen ve Şafaktepe Hanımlar Lokaline üye kadınlar, Sığınma Evinde kalan kadınlara atkı, bere ve kazak örerken, Çankaya Hanımlar Lokali üyeleri de eşya yardımı kampanyası başlattı.

Şafaktepe Hanımlar Lokali ve Kadın Danışma Merkezi iş birliği ile Mülteci ve Türk Kadınlar Futbol Takımını kuruldu. Kadın Voleybol Takımı’nın kurulması için çalışmalar hızlandırılırken, Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri de, Çocuk Evlerinde kalan çocuklara kendi elleriyle oyuncak yapmak için kolları sıvadı.

Osmanlı Hanımlar Lokaline üye kadınlar, Ağrı'da köy okuluna destek kampanyasını, Ahmetler Hanımlar Lokali üyeleri ise Şefkat Evlerine destek projesini hayata geçirdi.

SİZ DE DESTEK OLUN!

Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Hanımlar Lokali üyesi kadınlar, sosyal yardımların daha çok kişiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla hayırseverlere çağrıda bulundu.

Eşya, kıyafet, kırtasiye ve oyuncak gibi çeşitli yardımlarda bulunmak isteyenler için irtibat numaraları şöyle:

-Batıkent Hanımlar Lokali: (0312) 251 16 63

-Ümitköy Hanımlar Lokali: (0312) 236 22 74

-Harikalar Diyarı Hanımlar Lokali: (0312) 273 33 22-272 65 01

-Dikmen Hanımlar Lokali: (0312) 481 95 89-481 97 78

-Şafaktepe Hanımlar Lokali: (0312) 319 92 96-319 74 57

-Çankaya Hanımlar Lokali: (0312) 438 30 48

-Elvankent Hanımlar Lokali: (0312) 261 61 33

-Osmanlı Hanımlar Lokali: (0312) 507 37 40

-Ahmetler Hanımlar Lokali: (0312) 430 24 85-430 20 62