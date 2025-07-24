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Başkentli kızlar sahada… ABB’den ücretsiz kız futbol okulu

Başkentli kızlar sahada… ABB’den ücretsiz kız futbol okulu
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ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Başkent’in yetenekli genç kadın futbolcularını yetiştirmek amacıyla ortak bir çalışma başlattı. 2011-2018 yılları arasında doğan kız çocuklarına yönelik futbol okulunun antrenmanları Batıkent’teki İlkyerleşim Halı Sahası’nda başladı.

Tamamen ücretsiz olan ve UEFA sertifikalı antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda katılımcılar yaş gruplarına göre takımlara ayrılarak haftanın iki günü profesyonel düzeyde eğitim alıyor. Futbol okulunda şu anda 110 kız çocuğu antrenmanlara katılıyor. ABB, futbol okuluyla ilerleyen zamanlarda FOMGET Kadın Futbol Takımı’nın altyapısına da katkı sağlamayı hedefliyor.  

YİĞİT: GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Salı ve perşembe günleri devam eden okul hakkında bilgi veren ABB Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, “Futbola ilgisi ve yeteneği olan kız çocuklarımızı ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı’mızın altyapısında değerlendirmek için ücretsiz olarak Kız Futbol Okulu hizmete başladı. Amacımız diğer ilçelerde de bu okulu açmak. Geleceğin şampiyonları için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

BAŞKENT’TEKİ HER KIZ ÇOCUĞUNA ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Ankara’daki tüm kız çocuklarına ulaşabilmek için “Futbol Okulu” projesini hayata geçirdiklerini söyleyen ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Altyapı Sorumlusu Kezban Gülşen Eşkil ise şunları söyledi:

“Amacımız bundan sonra Ankara'nın bize ulaşamadığı semtlerine de ulaşıp tüm kız çocuklarımızın sahada yer almasını sağlamak. Aynı zamanda onlara belki buradan bir gelecek inşa edebilme olanağı sağlamak. Mansur Yavaş Başkan’ımızın talimatlarıyla A Takım seviyesinde kadın futbolunu Türkiye'nin başkenti yaptık. İnşallah altyapı seviyesinde de kadın futbolunu Türkiye'nin Ankara’yı başkenti yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız genişleyerek ve yayılarak devam edecek.”

“FOMGET KADIN FUTBOLU ANLAMINDA EN BAŞARILI KULÜP”

Antrenmanlara katılan çocuklar ise sahada olmanın mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

-Ada Gönülal: “Ücretsiz olması iyi bir şey çünkü bazı ailelerin durumu elvermeyebiliyor. Yani kız istiyorsa bunu yapamayabiliyor. İyi bir çalışma olduğunu, antrenmanlarda da yeteri kadar ilgi olduğunu düşünüyorum. Hedefim Milli Takım.”

-Ilgın Yük: “Kadın futbol anlamında en başarılı kulüp olduğunu biliyorum. Hocalarını çok beğeniyorum, çok seviyorum. Onlar da bizi çok seviyorlar.”

-Duru Aze Baytaş: “Futbolu küçüklüğümden beri oynuyorum. Futbol sayesinde kendimi daha iyi ifade edebildiğimi fark ettim. Hocalarımız zaten gayet deneyimli, profesyonel. Futbol bana çok şey kattı. Yeteneğim olduğunu da düşünüyorum, yeteneğimi değerlendiriyorum burada. Futbolu seviyorum.”

-Azra Sarıkaya: “Futbol benim için bir eğlence değil, tutkuyla yapabileceğim bir spor. Ücretsiz olması çok güzel, futbol oynamak isteyen ama parası olmayan başka kızlar, kadınlar için. Teşekkür ederim.”

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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