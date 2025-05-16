Başkentli minik polisler trafik denetiminde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 29. Dönem üyeleri; Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin iş birliği ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda “Çocuk Polisler Trafiği Denetliyor” uygulaması gerçekleştirerek vatandaşlara güvenli trafik akışı adına önemli mesajlar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 29. Dönem Meclis Üyeleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda “Çocuk Polisler Trafiği Denetliyor” uygulamasına imza attı. Denetimler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekiplerinin eşliğinde gerçekleşti.

“HIZ YOLU DEĞİL, ÖMRÜ KISALTIR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi kararı ile hayata geçirilen trafik denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliği ile sürdürülürken, Çocuk Meclisi Üyesi Başkentli çocuklar, Kızılay Güvenpark çevresindeki yaya ve araç trafiği denetimleri gerçekleştirdi.

Üniforma ve şapkalarıyla Kızılay’da uygulamalı denetim yapan küçük polisler, “Trafik Kurallarına Uyun, Sevdiklerinizi Yanınızda Bulun”, “Yaşama Hakkımı Lastiklerinle Çiğneyemezsin” ve “Hız Yolu Değil, Ömrü Kısaltır” gibi sloganlarla vatandaşlara önemli mesaj verdi.

“TRAFİKTE SAYGILI OLUN” ÇAĞRISI

Başkentte, trafik polisleri eşliğinde farkındalık yaratmak için denetime çıkan ABB Çocuk Meclisi Üyeleri, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Miray Eroğlu: “Çocuk Meclisi üyeleri olarak trafik denetimine çıktık ve burada bir farkındalık çalışması oluşturuyoruz. Burada hem kendimiz trafik kurallarını, trafik işaretlerini öğreniyoruz hem de büyüklerimize bunları hatırlatıp tekrardan öğretmiş oluyoruz. Bu yüzden çok iyi bir çalışma oluyor, teşekkür ederim.”

-Banu Ece Ballıgil: “Biz bugün ABB Çocuk Meclisi üyeleri olarak, büyüklere farkındalık çalışması yapıyoruz, ayrıca bazı büyüklerin trafik kemerini takmasını ya da trafik kurallarını onlara vurgulamış oluyoruz. Bu etkinlik bizim hem trafik kurallarını öğrenmemize hem de büyüklerimize hatırlatmamıza yardımcı oldu. Bugün sürücülere bir çocuğun arkada oturmak için boyu kaç olmalı sorusunu sordum.”

-Nehir Çakır: “Büyüklerimizin maalesef trafik kurallarına uymadığını, levhalara uymadığını ve işaretlerini de çok bilmediğini bildiğimiz için onlara bir farkındalık yaratmak için polis ağabeylerimizle beraber bir çalışma yaptık, onlara birkaç levha sorduk, sonra arka koltukta oturan çocukların yaş sınırını, boy ve kiloların kaç olması gerektiğini sorduk.”