Başkentli minikler Ankara tarihini okuyarak öğreniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklere kent tarihini yakından tanıtmak ve öğretmek amacıyla örnek projelere imza atıyor. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik hazırlanan ve Hitit Dönemi’ne ait bilgilerin yer aldığı ‘Bir Hitit Efsanesi Ankuva’ adlı öykü kitabı yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklere kent tarihini yakından öğreten ve tanıtan çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 7-12 yaş aralığındaki çocuklara özel olarak hazırladığı ve Hitit Dönemi’ne ışık tutan “Bir Hitit Efsanesi Ankuva” adlı öykü kitabını yayımladı.

YAVAŞ: “ÖYKÜLERİN EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ BİR ROL ÜSTLENMESİNİ İSTEDİK”

Kitabın ön söz yazısında Başkent’in tarihini gelecek nesillerin öğrenmesini amaçladıklarını vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’mız ilk çağlardan itibaren farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü sürekli bir yerleşmeye sahne olmuştur. Helenistik döneme kadar yazılı belgelerde Ankara hakkında bir bilgi bulunmadığından Hitit Dönemi Ankara’sı hakkındaki bilgilere ve kültüre de Orta Anadolu’daki merkezler aracılığıyla ulaşılmaktadır. Kentimizin, Hititlerin Ankuva adlı kentinin yerine Frigya Krallığı’nca ve efsaneye göre Frig Kralı Midas tarafından gemi çapası (Anker) bulunan bir yere kurulduğu tarihçiler tarafından ifade edilmektedir. Kentimizin kadim tarihi bağlamında bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu kitapta Ankara tarihinin özellikle Hitit Dönemi’ne ve Ankara sınırları içinde kalan Hitit Uygarlığı kalıntıları ile Hititlilerin Ankuva adlı kenti üzerinde kurgusal bir hikâyeye yer verdik. Bunu ortaya koyarken de öykülerin, içerdiği tarihsel ve mitsel bilgilerle okuyucu üzerinde eğitici ve öğretici bir rol üstlenmesini amaçladık. Bu sayede sizler de Ankara’mızı daha yakından tanıyarak öykü kahramanlarının başından geçen maceralarla hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz.”

BAŞKENTLİ MİNİKLER ANKARA’NIN TARİHİ MİRASINI YAKINDAN ÖĞRENECEK

Kitap; Ankuva’nın Doğuşu, Ya da Taşı, On dördüncü Yazıt, Bitik Höyüğü, Gavur Kalesi ve Gordion’da Gizemli Gece olmak üzere 6 bölümden oluşuyor.

Hitit mitolojisi, hitit tarihi ve Ankara Ulus bölgesinde yer alan Çengelhan, Suluhan gibi tarihi mekânların detaylı tarihini de kaleme alan yazar Metin İpek 120 sayfadan oluşan kitap ile ilgili, “Ankara’nın kadim tarihi bağlamında özellikle Ankara’daki Hitit İmparatorluğu yerleşkelerinin 7-12 yaş arası çocuklarımıza tanıtımını amaçladık. Hitit İmparatorluğu’nun Ankuva adlı şehrinin Ankara’da olduğu ile ilgili belirsizlikleri gidermek ve bunun üzerinden kurgusal bir hikâye kurarak çocuklara öğretmek için bu hikayelere yer verdik” dedi.

Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle adresinde yer alan Büyükşehir Belediyesi hizmet binasından ücretsiz olarak temin edilebilecek olan ‘Bir Hitit Efsanesi Ankuva’ adlı kitap için talep olması halinde okullara da dağıtım yapılacak.