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Başkentli minikler direksiyonaa geçiyor: Trafik Eğitim Pisti'nde dersler başlıyor

Başkentli minikler direksiyonaa geçiyor: Trafik Eğitim Pisti'nde dersler başlıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”nde dersler yeniden başlıyor. 18 Eylül 2023’te başlayacak trafik eğitimlerine katılmak isteyen okullar; hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında ‘(0312) 507 42 73’ numaralı telefondan randevu alabilecek.

Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”nde eğitimler yeniden başlıyor.

     Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, çocukların eğlenerek ve anlayabileceği seviyede hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak eğitim verecek.

Eğitim; hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde verilecek. Trafik eğitimine, ana sınıfı ile 1 ve 2’nci sınıfta okuyan öğrenciler okulları tarafından alınacak randevu sistemine göre katılabilecek.

İLK DERS 18 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Ücretsiz eğitimden yararlanmak isteyen okullar; 13 Eylül tarihinden (bugün) itibaren hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında “(0312) 507 42 73” numaralı telefondan randevu ve bilgi alabilecek.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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