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Başkentli minikler için ücretsiz trafik eğitimleri başlıyor

Başkentli minikler için ücretsiz trafik eğitimleri başlıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde Başkentli miniklere ücretsiz olarak düzenlediği trafik eğitimleri başlıyor. Anasınıfı ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine akülü arabalarla, hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleşecek eğitimlere katılmak isteyen okullar https://cocuktrafik.ankara.bel.tr adresi üzerinden randevu alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde Başkentli miniklere ücretsiz olarak verilen trafik eğitimleri başlıyor.

9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak eğitimlere ana sınıfı ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri katılabilecek.

RANDEVULAR ONLİNE OLARAK ALINACAK

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü eğitimleri; çocukların eğlenerek ve anlayabileceği seviyede hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak ücretsiz verecek.

9 Eylül 2024 Pazartesi tarihinde ilk ders zilinin çalacağı trafik eğitimleri için randevu almak ve detaylı bilgi edinmek isteyen okullar, https://cocuktrafik.ankara. bel.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

EĞİTİMLER HAFTA İÇİ HER GÜN İKİ OTURUM ŞEKLİNDE OLACAK

Başkentli miniklerin hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği eğitimler 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak, hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde verilecek. Trafik eğitimine; ana sınıfı ile ilkokul 1 ve 2’nci sınıfta okuyan öğrenciler okulları tarafından alınacak randevu sistemine göre katılabilecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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