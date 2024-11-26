Başkentli öğrencilere özel ücretsiz sıcak yemek uygulaması başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için ''Gençlik Sofraları'' uygulamasını hayata geçirdi. Başkentli öğrenciler; hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında Kızılay 100. Yıl Gençlik Sofrası, Sıhhiye Gençlik Sofrası ve Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası olmak üzere toplam 3 noktada ücretsiz sıcak yemeğe ulaşabiliyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin, TC kimlik kartı ya da öğrenci kimlikleriyle karekod sistemi üzerinden kayıt olmaları gerekiyor.

‘Öğrenci dostu Başkent’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Başkan Mansur Yavaş’ın “Üniversite Ankara’da okunur” çağrısı doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerin yüzünün gülmesi amacıyla pek çok uygulamaya imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Gençlik Sofraları’ kuruyor.

3 NOKTADA ÜCRETSİZ YEMEK

Ankara’da üniversitelerin bulunduğu ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı 3 bölgede hizmete açılan Gençlik Sofraları’nda gençler, hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz sıcak yemek hizmeti ile buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELPA AŞ’nin mutfağında hijyenik şartlarda ve gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanan sıcak ve taze tam 4 çeşit yemek; Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası (Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:36 Yenimahalle), Sıhhiye Gençlik Sofrası (Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. kat) ve 100. Yıl Gençlik Sofrası’na (İzmir 2 Cad. Kızılay) ulaştırılıyor.

Öğrencilerin uygulamadan faydalanması için ise TC kimlik kartı ve öğrenci kimlikleriyle karekod sistemi üzerinden öğrenci olduklarını teyit etmesi gerekiyor.

Gençlik Sofralarına ilk günden yoğun bir ilgi olduğunu belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, “Üniversite öğrencilerimize yönelik ücretsiz akşam yemeği uygulamamıza bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Gazi Mahallesi, Kızılay’daki kütüphanemizin altında ve Sıhhiye’deki Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezimizin yemekhanesinde aynı anda eş zamanlı olarak hafta içi her gün saat 18.00 ile 20.00 arasında ücretsiz olarak yemek ikramlarımız olacak. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası, Sıhhiye Gençlik Sofrası ve 100. Yıl Gençlik Sofrası’na ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmaya gelen öğrenciler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Yaşar Aral: “Gayet memnunum, güzel bir hizmet olmuş. Okulum buraya yakın her gün gelmeye çalışacağım. Yemekler de lezzetli keyif alarak tükettik.”

-Taha Ateş: “Genç Akademide ders çalıştığım için yemek ihtiyacımı dışarıdan gideriyordum. Ama şimdi Gençlik Sofralarında yedim ve çok beğendim. Ücretsiz olması bizim için çok avantajlı. Büyükşehir’e teşekkür ederim.”

-Semih Çapkan: “Öğrenci olarak bu uygulamayı çok yararlı buldum. Akşam yemeği olduğu için çok işimize yaradı. Öğlen okulda yemek yiyoruz ama akşamları zor oluyordu bu sayede gelip burada rahatlıkla yemeğimizi yiyebileceğiz.”

-Feyza Koç: “Bir öğrenci olarak geçinmek çok zor. Böyle bir uygulamayı ben Türkiye’de ilk kez gördüm. Özellikle Ankara gibi öğrenci yoğunluğunun çok olduğu bir şehirde böyle bir uygulamanın olması bizi çok mutlu etti teşekkür ediyoruz.”

-Deniz Karaman: “Yemeklerde güzel bir çeşitlilik var. Genç Akademiye ders çalışmaya geliyorum ve burada da kolayca yemek yiyebileceğim artık. Yemekleri çok lezzetli ve kaliteli buldum. Dışarıda ev yemeği bulamıyoruz. Gayet memnun kaldık Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Beyza Özçelik: “Ankara’da üniversite okuyorum, ailem Afyon’da yaşıyor. Ücretsiz yemek hizmeti güzel. Yemek çeşitlerini de beğendim. Birkaç farklı noktada açılması da iyi olmuş. Çalışanlar da çok ilgililer. Teşekkür ediyorum.”

-Muhsin Demir: “Üniversite öğrencisiyim ve biz öğrencilere çok güzel bir hizmet olmuş. Her gün dışarıda yemek yiyemiyoruz kıt kanaat geçiniyoruz. Yemekler de güzel ve lezzetli gelmeye devam edeceğim.”

-Batuhan Önür: “Ankara’da ailemle birlikte yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, çok güzel bir hizmet.”

-Mükremin Çakmak: “Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dışarıda böyle bir menü yeseydik gerçekten öğrencileri zorlayacak bir miktar olurdu. Ama Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten burada birçok arkadaşım ile faydalanıyoruz. Bizim için büyük bir fırsat. Hem hayatın kendi yorgunluğu hem de sınav sürecinde buranın bizlere çok yardımcı olacağını düşünüyorum.”

-Emine Daldal: “Böyle bir yemek verilmesi ve sıcak olması gerçekten güzel özellikle ev yemeği tadında aile sıcaklığı hissi uyandırıyor. Bu bir öğrenci için çok önemli bir şey. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

-Muhammet Barış Kabaktepe: “Bizim için çok iyi oldu. Öğle yemeğini okulda yiyorduk. Akşam yemeğini de burada yiyeceğiz. Evde kendimiz yemek yapmakta zorlanıyoruz. Buradaki menü evdeki menüye göre çok güzel. Ekonomimizi rahatlatmak için de iyi oldu bu proje.”