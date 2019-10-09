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  4. 09 Ekim 2019 18:13

Başkentli öğrencilerin yanında bir başkan: Mansur Yavaş

Başkent’te öğrenim gören öğrencilere su indiriminden ulaşıma, bisiklet yollarından abonman kartına kadar birçok konuda müjdeler veren Başkan Yavaş, sıcak çorba dağıtılması için de talimat verdi.

Başkentli öğrencilerin yanında bir başkan: Mansur Yavaş
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         “Ankara il sınırları içerisinde yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere çorba üretiminin EGO Genel Müdürlüğünce yapılması, dağıtımının ise Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapılması ve çorba üretim ücretinin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ödenmesi”ni içeren başkanlık yazısının Belediye Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından çalışmalar hızlandırıldı.

Başkan Yavaş’ın talimatıyla, mobil araçlarla üniversitelerin yoğun olduğu ilk etapta 5 noktada mevsime uygun çeşitlerde çorba ikramında bulunulacak.

İKRAMDA BULUNULACAK NOKTALAR

        Ankara’da Ocak ayından itibaren hafta içi her gün 06.00-09.00 saatleri arasında öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve sıcak çorba içmesini sağlamak amacıyla şu noktalarda dağıtım yapılacak:

-Dikimevi Metro çıkışı

-Beşevler Metro çıkışı

-Bahçelievler Metro çıkışı

-ODTÜ Metro çıkışı

-Hacettepe Üniversitesi Metro çıkışı

HERKESE ÇORBA VAR

        Öğrencilerin yanında vatandaşların da çorba içebileceğini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dağıtım konusunda ihale sürecinin hızla tamamlanacağı ve çorba dağıtımının okullar kapanana kadar devam edeceği bilgisini verdiler.

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