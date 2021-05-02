Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parseldeki 91 yapının restorasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında tarihi dokusuna zarar vermeden kaleye yeni bir kimlik kazandırmak için emek sarf eden Başkentli ustalar hünerlerini göstererek Ankara evlerini aslına uygun olarak restore ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in tarihini gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Ankara Kalesi’nde başlattığı sağlıklaştırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi İçhisar Mevkiinde 91 binanın turizme kazandırılması için “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında restorasyon çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

ANKARA’NIN TARİHİ MİRASI VE DEĞERLERİ BAŞKENTLİ USTALARA EMANET

Ankara’da tarihi mirası ve değerleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’ndeki sağlıklaştırma çalışmalarıyla Başkent turizmini de canlandırmayı hedefliyor.

Kale esnafının ekonomisine de katkı sağlayacak proje her geçen gün büyük bir ivme kazanırken, tarihi mekan restorasyonunda Başkentli ustalar görev alıyor.

İÇ KALE EVLERİ YENİ CAZİBE MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Ankara Kalesi’nin restorasyon çalışmalarında yoğun emek harcayan Başkentli ustalar, bu projede yer alarak tarihe de tanıklık ediyor.

Vatandaştan esnafa, ev sahiplerinden kaleyi restore eden çalışanlara kadar pek çok kişinin emeği ve ilgisiyle cazibe merkezi olmaya hazırlanan Ankara Kalesi, bu sayede yeni bir kimlik kazanarak gelecek nesillere ev sahipliği yapabilecek.

PROJEDE SONA YAKLAŞILIYOR

Restorasyon çalışmaları hızla ilerlerken, yerli ve yabancı turistler kadar çalışmaları yakından ve ilgiyle takip eden esnaf ve Başkentli ustalar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor:

-Gülsüm Yaralı: “Ben kaleye sık sık geliyorum. Baktığım zaman tarihi eser dokusu bozulmadan yapılıyor. Eskiden yıkıktı ve tehlikeliydi buralar ama çalışmalar bittikten sonra artık güven içerisinde gezebileceğiz. Bu haliyle eminim daha çok dikkat çekecek. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.”

-Recep Erdemir (Ev sahibi): “1980 yılından beri Kale Mahallesi’nde oturuyorum. Eskiden sur bakımı yapılmıştı ama evlere hiç bakım yapılmamıştı. Gelen turistlerden buraların yıkık döküklüğü yüzünden utanıyorduk, çekiniyorduk. Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun bir projeyle yapılmaya başlandı. Ankara Kalesi için büyük bir hizmet bu. Mansur başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Sabahattin Genç (Ev sahibi): “Evlerimiz çok kötü durumdaydı. Yapamıyorduk da yaptıramıyorduk da. Evlerin içi oturulamaz haldeydi. Buraya böyle bir fırsat tanındı, çok güzel oldu. Çalışan ustalar da candan çalışıyor ve çok emek veriyorlar.”

-Erdal Memur (Esnaf): “Hediyelik eşya dükkanım var. Eskiden dış kale yapılmıştı ama iç kale kalmıştı ve turistler yarıya kadar gelip geri dönüyorlardı, yıkık dökük olduğu için de korkuyorlardı. Kale öksüzdü, kale yetimdi, kale sahipsizdi. Mansur başkanın bir konuşmasını dinlediğimde bizim Kale ile ilgili bir sürprizimiz var demişti demek ki sürprizi buymuş. Allah razı olsun.”

-Asunur Savcı: “Kaleyi çok seviyorum ve sürekli geliyorum. Önceden ara sokaklara giremiyorduk her yer harabeydi artık daha güvenli hale geldi.”

-Yaşar Dönmez (Oluk ve Baca ustası): “Çatının oluk ve baca işlerini yapıyorum. Tarihi dokuyu koruyarak sağlam eserler çıkarmaya çalışıyoruz. Tarihi yerlerde çalışmanın ruh hali daha farklı oluyor. Geçmişe ve yaşanmışlığa tanıklık ediyoruz bu da bizi duygulandırıyor. Benim de el emeğim var ve tarihi bir yapıda çalışmaktan mutluluk duyuyorum.”

-Murat Söyler (İnşaat işçisi): “Kale’de ne kadar artık ve moloz varsa hepsini ben taşıyorum ve temizliyorum. Bu tarihi projede yer aldığım için gururluyum. Ankara’ya tertemiz bir kale bırakacağız.”