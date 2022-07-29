Başkentliler güne ABB parklarında sporla başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent genelinde spor yapmayı teşvik etmek ve sağlıklı yaşam konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla park ve rekreasyon alanlarında başlattığı ücretsiz spor faaliyetleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde 25 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında Başkentlileri sporla buluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl park ve rekreasyon alanlarında başlatılan ücretsiz spor faaliyetleri gelen talep üzerine bu yıl da sürdürülüyor.

Başkent genelinde spor yapmayı teşvik etmek ve sağlıklı yaşam konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla hayata geçirilen uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

HEDEF: SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 7’DEN 70’E SPORA TEŞVİK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ABB’ye ait park ve rekreasyon alanlarında 7’den 70’e tüm Başkentlileri haftanın 3 günü sabah sporuyla buluşturuyor.

Uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde 25 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında spor faaliyetleri yapmaya devam ettiklerini belirten Spor Eğitmeni Nihal Oğuz, “Halkımız bu ortamı paylaşmaktan çok memnun. Oksijeni bol ortamda spor yapmanın keyfini yaşıyorlar. Bizler de daha sağlıklı ve mutu olmaları için elimizden geldiğince spor yaptırmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz” sözleriyle düşüncesini paylaşırken, Spor Eğitmeni Filiz Erkul ise şu bilgileri verdi:

“Parklardaki talepler çok güzel. 7’den 70’e katılım yüksek. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında spor için parklarda oluyoruz. İnsanlar yeşil alan ve temiz havada spor yapmayı seviyor. Amacımız insanları spor yapmaya özendirmek ve motivasyon sağlamak. Biz de spor yapmak isteyenlere burada yardımcı oluyoruz. Spor için sağlık için halkımızı parklara davet ediyoruz.”

BAŞKENTLİLER ÜCRETSİZ SPOR DESTEĞİNDEN MEMNUN

Kurtuluş Parkı ve Elvankent Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce Parkı’nda dolu dolu spor yapma imkânı bulduklarını ifade eden Başkentliler, ücretsiz spor faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade ettiler:

-İnci Çal: “Düzenli gelmeye çalışıyorum. Spor hocamız bize daha bilinçli spor yapmayı öğretiyor. Yeni arkadaşlar kazanmamızı da sağladı bu ortam.”

-Hilmi Er: “Sağlıklı yaşayabilmek için spora geliyorum. Ücretsiz olması da ayrıca bir avantaj. Fiziksel ve psikolojik olarak spor yapmak çok faydalı oldu.”

-Birsen Kalaycıbaş: “Spora gelince kendimi daha zinde hissediyorum. Hocalarımızın kontrolünde spor yapıyoruz. Spor ve sağlıklı yaşam ile ilgili bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim.”

-Ayşe Karakaş: “Pandemi döneminde başlatılan bir uygulamaydı. Ben uzun süredir geliyorum parka. Yaptırılan hareketlerin bana çok faydası oluyor. Sağlık sorunlarım vardı onlara çok iyi geldi.”

-Bingül Türkmen: “Sporun çok faydasını görüyorum. Açık havada olması çok daha güzel. Spora gelen tüm arkadaşlar bu uygulamadan çok memnunuz.”

-Şafak Savan: “Spora çok severek geliyorum. Bazı rahatsızlıklarımdan dolayı spor yapmam gerekiyor o nedenle başımızda işin uzmanı biriyle spor yapmak hem güvenli hem de eğlenceli. Bu hizmetin devam etmesi bizi daha da memnun edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”