Başkentliler güne sabah sporuyla başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te spor yapılmasını teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sağlıklı ve zinde bir hayat için kent genelindeki 20 parkta düzenlenen ve haftada 6 gün gerçekleşen ücretsiz spor faaliyetlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla park ve rekreasyon alanlarında başlattığı ücretsiz spor faaliyetlerine vatandaşlar yoğun katılım sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı ve zinde bir hayat için kent genelindeki 20 parkta sürdürdüğü spor faaliyetleri uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşiyor.

JİMNASTİKTEN SPOR ALETLERİ KULLANIMINA KADAR TÜM FAALİYETLERE YÜKSEK KATILIM

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri, haftanın 6 günü 7.30-11.00 saatleri arasında vatandaşlara spor eğitimi veriyor.

Jimnastikten koşuya, esneme hareketlerinden spor aletlerinin kullanımına kadar birçok aktivitede vatandaşlara eşlik eden beden öğretmenleri, spor yaparken yapılan yanlışlar hakkında da bilgilendirmeler yapıyor.





HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK, SAĞLIĞIN BAŞI SPOR

Her şeyin başının sağlık, sağlığın başının da spor olduğunu dile getiren uzman eğitmenler, tüm Başkentlileri güne zinde başlamak için spor yapmaya davet ediyor:

-Sevcan Sungur (Spor Eğitmeni): “Faaliyetlere katılan vatandaşlarımız hem fiziksel hem de ruhsal olarak bütün enerji ve dengeyi sağlıyorlar. Çok memnunlar ve projenin devam etmesini istiyorlar. Ankara’da onlara değer veren bir başkan olması onları çok mutlu ediyor.”

-Neslihan Ateş (Spor Eğitmeni): “Başkanımız Mansur Yavaş’ın başlattığı bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Göksu Parkı’nda da aerobik, pilates ve fitness dersleri veriyoruz. Spor yapmak isteyen herkesi parklarımıza bekliyoruz.”

-Filiz Erkul (Spor Eğitmeni): “11 yıldır spor eğitmenliği yapıyorum. Pandemi döneminde insanlarımız evde kapalı kaldı şimdi bu spor dersleri onlar için moral oldu. Sporu seven ve sağlıklı yaşam isteyen herkesi spor yapmaya davet ediyoruz.”

-Göksenin Şahin (Spor Eğitmeni): Sincan Harikalar Diyarı’nda haftada 6 gün vatandaşlarla birlikte spor yapıyoruz. Sabah 07.30’da toplanıyoruz. Üyelerimizle birlikte 1 saatlik yürüyüşün ardından egzersiz hareketleri yapıyoruz.”

SABAH SPORUNA YOĞUN İLGİ GÖSTEREN VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Pandemi döneminde ara verdikleri spora normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden başlayan Başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı spor faaliyetlerine tam not verirken, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getiriyor:

-Nilgün Tıraş: ‘‘Büyükşehir Belediyesinin parklarda başlattığı ücretsiz spor faaliyetlerine düzenli olarak katılıyorum. Her sabah eğitmenlerle birlikte ders yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Melek Kadıkıran: “İlk başta güzel olmayacağını düşünmüştüm ama yanılmışım. Profesyonel eğitmenler eşliğinde sporumuzu yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Haluk Duruduygu: “Ailem ile birlikte Göksu Parkı’nda daha önce spor yapıyorduk. Parkta sadece yürüyüş yapıp eve dönüyorduk. Şimdi ücretsiz spor faaliyetlerine katılarak pilates ve egzersiz de yapıyoruz.”

-Gülay Şarklı: “Mahallemizin muhtarı ile daha önce Göksu Parkı’nda spor faaliyeti başlatılması için görüşmüştük. Ankara Büyükşehir Belediyesinin parklarda ücretsiz spor faaliyeti başlattığını gördüm ve çok mutlu oldum. Haftada 6 gün derslere katılıyorum.”

-Dudu Korkmaz: “Spor faaliyetinden çok memnunuz. Başladığından beri geliyorum. Böyle bir fırsat verildiği için başkanımıza çok teşekkür ederim. Mükemmel ötesi hep böyle etkinlikler olsun istiyoruz.”

-Nuray Dalcı: “Spor faaliyetleri başladığından bugüne devam ediyorum. Hocalarımızdan çok memnunuz. Kış aylarında da kapalı alanlarda bu etkinliğin devam etmesini istiyoruz. 62 yaşındayım ve spor sayesinde kendimi zinde ve sağlıklı hissediyorum. Stres ve sıkıntımı da atıyorum.”

-Melek Aydın: “60 yaşındayım, bu yaşta bu zindeliği spora borçluyum. Hocamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.”

-Resul Şahin: “30 senedir bu parka gelirim. Böyle bir spor faaliyeti olmasını istiyorduk sonunda gerçek oldu. Hocamız sağ olsun bizimle çok ilgileniyor.”

-Ceren Mitaş: “Daha bugün katıldım, çok memnun kaldım. Ortamı çok enerjik buldum.”

-Yusuf Şahin: ‘‘Emekli öğretmenim. 20 senedir Sincan Harikalar Diyarı’na gelip gidiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin parklarda başlattığı ücretsiz spor faaliyetleri çok güzel bir hizmet . Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Hüseyin İyidoğan: “Ücretsiz spor faaliyetlerinden çok memnunum. Uzman eğitmenler eşliğinde haftada 6 gün spor yapıyoruz.”

-Ali Çiftçi: ‘‘Sincan Harikalar Diyarı’nda hocalarımız eşliğinde derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Ramazan Akkoç: ‘‘Sincan Harikalar Diyarı’nda kendimiz spor yapıyorduk şimdi hocalarımızla birlikte daha bilinçli yapıyoruz. Bizlerle yakından ilgileniyorlar.”

-Kader Yıldırım: “Parklarda ücretsiz spor faaliyeti başlattığı için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz.”