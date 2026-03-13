  1. Anasayfa
Başkentliler iftarını Büyükşehir'in kumanyalarıyla açıyor

Başkentliler iftarını Büyükşehir'in kumanyalarıyla açıyor
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu, iftara yolda yakalanan Başkentliler için kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca kentin birçok noktasında iftarlık kumanya ve sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

İftar saatinde yolda olan Başkentlileri unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu gönüllülerinin de destek verdiği çalışmayla iftarlıkları, iftar saatinde Başkentlilere ulaştırdı.

RAMAZAN’DA DAYANIŞMA KUMANYA DAĞITIMI İLE GÜÇLENİYOR

İftar vakti vatandaşlara kumanya ulaştırmak için adeta seferber olan Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu’nun Başkan Yardımcısı Burkay Yıldırım, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza kumanyalarını ulaştırırken, bu hizmeti hiçbir ticari amaç gütmeden, tamamen bir gönüllülük seferberliğiyle gerçekleştiriyoruz. Amacımız; bu mübarek ayda toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve iftar saatinde yolda kalan herkesin yanında olabilmektir. Bu değerli projeye öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 

 VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR VE MOTO KURYELERE TEŞEKKÜR

Yolda olan ve iftara yetişemeyen vatandaşlar ise uygulamaya tam not vererek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Bayar: “Hayırlı Ramazanlar. Başkanı tebrik ediyoruz bu düşüncesi için, çok teşekkürler.”

-Sinan Arslan: “Ramazan’da yollarda kumanyalara denk geliyoruz, yiyoruz. Allah kabul etsin, Allah razı olsun.”

-Şükrü Arslan: “İlk defa rastladım. Çok güzel, memnun oldum.”

-Fatih Gazioğlu: “Çok teşekkür ederiz, ince bir anlayış, sağ olsunlar. İftara yetişemeyeceğiz, çok iyi oldu böyle.”

--Soner Yüceler: “Süper bir uygulama. Mansur Yavaş’a güveniyoruz. Teşekkürler.”

