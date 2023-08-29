Başkentliler önce Filenin Sultanları ile heyecanlanacak ardından Yalın ile coşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünde birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Alternatif müzik grubu ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda Başkentlilerle buluştu. Bugün Lvbel C5 ve Cakal’ın hayranlarıyla buluşacağı etkinlikler kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise ünlü sanatçı Yalın en sevilen şarkılarını söyleyecek. Konser öncesi Türkiye A Milli Voleybol Takımı’nın Polonya ile yapacağı maç dev ekrandan yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünde birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yapıyor.

Zafer Haftası kutlamaları kapsamında birbirinden ünlü sanatçılar Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda Ankaralılarla buluşmaya devam ediyor. Duman grubunun konseri ile başlayan hafta Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam etti. Sevilen alternatif müzik grubu kentin dört bir tarafından gelen on binlerce Başkentliyi coşturdu.

PARK RESMİ AÇILIŞ İÇİN HAZIR

Ata mirasına sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın olduğu güne özel bir açılış ve konser planladı. Atatürk Orman Çiftliği arazine kurulan Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nın birinci etabı büyük zaferin 101. yıl kutlamaları kapsamında sevilen pop müzik sanatçısı Yalın’ın konseri ile açılacak.

Saat 20.30’da başlayacak Yalın konseri öncesinde ise, Türkiye A Milli Voleybol Takımı’nın CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamında karşılaşacağı Polonya maçı kurulan dev ekrandan yayınlanacak.

GENÇLER DOYASIYA EĞLENDİ

Konser alanını dolduran on binlerce Başkentli, duygularını şu sözlerle paylaştı:

-Emir Arslan: “Grubu çok seviyorum onun için geldim. Bu konserler için teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik olacak.”

-Melike Altındağ: “Tüm konserlere katıldım. Her birinden ayrı ayrı zevk aldım. Bugün hayran olduğum bir grup sahne aldı, mutluyum.”

-Züleyha Dağ: “Bu grubu çok seviyordum. Büyükşehirin düzenlediği tüm konserlere katıldım. Ankara’da gençler için etkinlikler çok güzel oluyor. Özellikle ulaşım çok rahat oldu. Kızılay’dan bindik ve direk buraya geldik. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum.”