Başkentlilere online işlem uyarısı

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin hayatını kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet erişimi için internet altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında imzalanan “Veri Merkezi Kurulumu İşi” nedeniyle online (elektronik) işlemler 23 Ekim Cuma günü saat 18.00’dan 25 Ekim Pazar günü saat 12.00’a kadar hizmet dışı olacak.

BAŞKENT 153’TEN BAŞKENT MOBİL’E KADAR ELEKTRONİK İŞLEMLER YAPILAMAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü'ne ait tüm bilgisayar, sistem ve network cihazları eski veri merkezinden yeni veri merkezine taşınacak.

Fiziki taşıma nedeniyle sistemlerde kesinti yaşanacağından Büyükşehir Belediyesinin internet ve network bağlantıları iki gün boyunca erişime kapalı olacak. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan duyuru ile bu tarihler arasında;

-Başkent 153,

-Başkent Mobil,

-EGO Cepte,

-Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS),

-ABB TV,

-“ankara.bel.tr” hizmet veremeyecek.

Ekipler elektronik altyapı yenileme çalışmalarını planlanandan daha kısa sürede tamamlamak için 7/24 çalışacak.