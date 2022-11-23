Başkentlilere tertemiz destek: Giysi yıkama merkezleri hizmete devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yurtta kalan ya da evinde çamaşır yıkama imkânı bulamayan Başkentlilere “Giysi Yıkama Merkezleri”nde ücretsiz giysi yıkama, kurutma ve ütü hizmeti veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün sayısını artırdığı Giysi Yıkama Merkezleri ile yurtlarda kalan ya da evinde çamaşır yıkama imkânı bulamayan öğrenciler başta olmak üzere engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Giysi yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerinin verildiği merkezlerde; son 10 ayda toplam 126 bin 338 kilogram çamaşır yıkandı.

Beşevler, Kurtuluş, Mamak Araplar ve Etlik Osmanlı İş Merkezi’nde bulunan merkezler haftanın 7 günü kirli çamaşırlarını getiren öğrenciler başta olmak üzere engelli ve yaşlı vatandaşların giysilerini yıkayarak, tertemiz teslim ediyor.

2022 yılından bugüne dek 4 bin 125 üyeye hizmet verilen merkezlerde; yine aynı tarihten itibaren 126 bin 338 kilogram çamaşır ücretsiz olarak yıkandı.

BÜYÜKŞEHİRE MİS KOKULU TEŞEKKÜR

Üyeler; resmi tatiller dışında yaz-kış haftanın 7 günü açık olan ve her geçen gün sayısı artırılan merkezlerden 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, ücret ödemeden ve herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden, çamaşırlarını gönül rahatlığıyla görevlilere teslim ederek yararlanabiliyor.

Giysi Yıkama Hizmeti almak isteyen öğrencilerin; öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi, yurtta kalıyorsa yurt belgesi, evde kalıyorsa kira kontratı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile merkezlere başvurması gerekiyor.

Çamaşırlarını yıkamak için getiren öğrenciler, giysi yıkama hizmetinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Ayla Bozkurt: “Evimde çamaşır makinem yok o nedenle böyle bir yerin varlığı bizim için bir şans.”

-Metin Kaya: “Azerbaycan’dan geldim. Giysilerimizi yıkayabiliyoruz. İstediğim zaman ıslak istediğim zaman kuru bir şekilde giysilerimi alabiliyorum. Bu hizmetten çok memnunum.”

-Kayra Karabayır: “Araplar Geçici Barınma Evi’nde kalıyorum. Burada bize sağlanan imkânlardan çok memnunum. İstediğim sıklıkta kullanabiliyorum. Çamaşırlarımızı tertemiz teslim alıyoruz. Ütüleme şansımız da var. İşlerimi kolaylaştırıyor.”

-Mertcan Ulukoz: “Ücretsiz olması bizim için çok avantaj. Bana her açıdan kolaylık oluyor.”

-İsmail Hakkı Dalan: “Yurt sıkıntısı yaşamıştım. Şu an Araplar’da kalıyorum. Çok memnunum buradan. Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini duyunca barınma sorunum ortadan kalktı. Çamaşırlarımız yıkanıyor, yemeklerimiz veriliyor, sosyal imkânlar sağlanıyor bu hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Tunay Kılıç: “Ankara’ya ilk geldiğimde barınma sorunu yaşadım. Sağ olsun Büyükşehir bize kucak açtı. Kendi evimde gibi hissediyorum burada. Giysilerimi rahatlıkla burada yıkayabiliyorum, ütüleyebiliyorum… Daha ne olsun?”

-Süleyman Halim Yıldırım: “KYK çıkmadığı ve kampüsümün yakınında yurt olmadığı için Büyükşehirin yurtlarına başvurdum ve beni de aldılar. Burada çok güzel ağırlanıyoruz. Yemek, kalacak yer ve çamaşır yıkama hizmetini ücretsiz alıyoruz.”

-Bilal Bilgi: “Yaklaşık 3 ay önce bu hizmetle tanıştım. Gönül rahatlığıyla buraya gelip, çamaşırlarımızı yıkayıp, ütümüzü yapabiliyoruz. Ortam ve hizmet gerçekten büyük bir açığı kapatıyor. Burada çamaşırları yıkayarak hem bütçemize katkısı oluyor hem de zamandan tasarruf etmiş oluyoruz.”

ENGELLİ VE YAŞLILAR DA YARARLANABİLİYOR

Merkezlerde; öğrencilerin yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşlar da giysilerini getirip yıkatabiliyor. Giysi yıkama merkezlerinin adres ve telefon numaraları ise şöyle;

-Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi

Cemal Gürsel Caddesi Ozanlar Sokak No: 6/10

Tel: 0312 431 28 38

-Beşevler Giysi Yıkama Merkezi

Bahçelievler 1.Cadde 58.Sokak No:12/A

Tel: 0312 222 81 85

-Mamak Araplar Giysi Yıkama Merkezi

Araplar Mahallesi Büyükşehir Toplu Konutları

Aile Yaşam Merkezi İçi

Tel: 0312 571 13 06

-Osmanlı Giysi Yıkama Merkezi

Etlik Mahallesi Yeni Etlik Caddesi No:103

Osmanlı İş Merkezi İçi

Tel: 0312 321 50 60