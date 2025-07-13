Başkentlilerin ABB'nin ''Birlik Aşı Aşure'' etkinliğinde buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muharrem Orucu’nun ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da “Birlik Aşı Aşure” etkinliği düzenledi. Sema töreni ve ünlü sanatçılar Sabahat Akkiraz, Erdal Beyazgül, Gökhan Kılıç ve Ersin Perçin konseriyle başlayan ve binlerce Başkentlinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte BELPA Mutfak’ta hazırlanan aşureler dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muharrem Orucu’nun ardından, “Birlik Aşı Aşure” etkinliğinde vatandaşlarla buluştu. Yavaş etkinlikte Mamak ve Gölbaşı’nda yapımına başlanan iki 2 adet cemevi müjdesini de verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hazreti Hüseyin'in yakınları şehit olmadan önce, susuz bırakılmışlardı. Çocuklara dahi, bir yudum suyu vermeyen, onları susuz bırakarak, harap bitap bırakan böyle bir vahşet tarihte görülmedi.”

Sözlerine “Paylaşmak dayanışma göstermektir” diyerek başlayan Yavaş, “Paylaştığımız aşure, insanlık tarihinin en acı, en trajik, en kanlı olaylarından biri olan Kerbala’yı simgeliyor. Üzerinde 1345 yıl geçmiş ama yaramız hâlâ taptaze. Tarihler, 680 yılını gösterdiğinde, Hz. Hüseyin, Yezid'in emriyle katledilmişti. O Hüseyin ki, peygamberimizin en sevgili torunu, Hz. Ali'nin göz bebeğiydi. Öyle ki çocuklar dahil 72 kişiyi hunharca katlettiler” dedi.

“BÖYLE BİR VAHŞET TARİHTE GÖRÜLMEDİ”

Kerbela’nın hiçbir katliama benzemediğini vurgulayan Yavaş, “Hazreti Hüseyin'in yakınları şehit olmadan önce, susuz bırakılmışlardır. Çocuklara dahi, bir yudum suyu vermeyen, onları susuz bırakarak harap bitap bırakan böyle bir vahşet tarihte görülmedi. O gün bugündür, Anadolu coğrafyamızın temel renklerinden birini oluşturan Alevi-Bektaşi canlarımız, Hüseyin direncini diri tutmak, çocuklara yapılan zulmü unutturmamak ve haksızlığa karşı her zaman Hüseyin’in çizgisine sahip çıktıklarını göstermek için Muharrem Ayı’nda 12 gün oruç tutar. Biliyorum; tuttuğunuz oruç, yas-ı matemi simgeler. Gösterişten uzak, acınızı içinize atarak, mateminizi yaşarsınız. Tutulan matem oruçlarının hak katında kabul görmesini diliyorum” diye konuştu.

“25 YILDIR YAPILMAYAN BİRLİK AŞINI YAPIYORUZ”

Yavaş, yönetim anlayışı kapsamında kimseyi ayırmadan hizmet ettiklerini belirterek, “Çünkü insanları ayırmak hem onlardan vergi almak, para almak ve ondan sonra da oy verdi, vermedi ya da başka bir sebeple onları ayırmak bizim felsefemizde yoktur. Vicdanımıza yakışmaz. Bu nedenle geldiğimizden beri 25 yıldır yapılmayan birlik aşını 2019’dan yılından beri düzenli olarak yapıyoruz. Bu yıl da sonuncusunu yaptık. Şu anda belediye başkanı sayımız arttığı için Ankara'nın her tarafında bugün birlik aşı var. Kardeşlik, birleşme, birleşme ve dayanışma var” dedi.

YAVAŞ’TAN 2 CEMEVİ MÜJDESİ

Yavaş konuşmasında vatandaşlara cemevi müjdesi verdi. Yapılması planlanan 2 adet cemevi projesine başlandığını dile getiren Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Mamak ve bir tane de Gölbaşı'na cemevi projemiz var. Bakanlıktan izin aldık. Şu anda projeleri yapılıyor. Mamak'taki İmrahor Mahallesi’nde. Sosyal tesis projeleri, Mamak Cemevi üç bin metrekare kapalı alanı ve bin 980 metrekare peyzaj alanı olarak planlanmaktadır. Üç katlı olarak projelendirilmiştir. Gölbaşı'nın da Bahçelievler Mahallesi'nde bir adet cemevi yapacağız. Bunu da projelendirdik. 2 bin metrekare kapalı alanı 2 bin 500 metrekare peyzaj alanı planlanmakta olup orası iki katlı olacaktır. Buralarda çok amaçlı salonlar, yemekhane, toplantı salonları, emekliler lokali, misafirhane, kütüphane, depolar, otopark hepsi dahil olacaktır. Proje süreçleri başlatılmış olup 2026 yılı yatırım programında vatandaşlarının kullanıma sunulması planlanmaktadır.”