Başkentlilerin içini ısıtan filmler

Bir dönemin vazgeçilmez sosyal ve kültürel etkinliklerinden biri olan “Açık Hava Sineması”, her hafta farklı ilçeye giderek, vatandaşları Türk sinemasının klasikleşen güzel filmleriyle, nostaljik ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Yaz boyunca kentin dört bir yanında sürdürdüğü sosyal ve kültürel etkinliklerle, vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli ve renkli bir yaz geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında da bulunduğu sinemaseverlere sıcak yaz akşamlarında dev ekranda sinema izleme keyfi yaşatıyor.

SON GÖSTERİM AKYURT’TA

İlk olarak 12 Temmuz’da Nallıhan’da başlayan “Açık Hava Sineması”nın etkinlik takvimi ise şöyle:

-24 Ağustos Cumartesi Kalecik: Meşran Sosyal Tesisler Yanı

-30 Ağustos Cuma Bala: Eski Belediye Binası Yanı Otobüs Servis Noktası

-31 Ağustos Cumartesi Haymana: Cimcime Otel Önü

-6 Eylül Cuma Kızılcahamam: Kızılcahamam Endüstri Meslek Lisesi Bahçesi

-7 Eylül Cumartesi Çamlıdere: Cumhuriyet Caddesi

-13 Eylül Cuma Polatlı: Cumhuriyet Meydanı

-14 Eylül Cumartesi Gölbaşı: Atatürk Sahil Parkı

-20 Eylül Cuma Çubuk: Atatürk Parkı

-21 Eylül Cumartesi Kahramankazan: Açık Pazar Alanı

-27 Eylül Cuma Akyurt: Belediye Festival Alanı