Başkent'te 17 yıllık hasret sona eriyor: Dikmen Vadisi Son Etap Projesi'nin temeli atıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 yıldır çözüm bekleyen Dikmen Vadisi Son Etap’ta çalışmalara başladı. Dikmen Vadisi Son Etap Projesi Tanıtım ve Temel Atma Töreni’nde konuşan Mansur Yavaş, “Belediye zor gününde vatandaşın yanındadır. Devlette devamlılık vardır diye 14 bin hak sahibinin haklarını vermek için canla başla uğraşıyoruz. Ankara halkının parasını Ankaralıların ihtiyacı doğrultusunda harcamaya devam edeceğiz." dedi.

17 yıldır çözüm bekleyen Dikmen Vadisi Son Etap’taki çalışmalar başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 yıllık sorunu sona erdirecek Dikmen Vadisi Son Etap Projesi Tanıtım ve Temel Atma Töreni’ni gerçekleştirdi. Proje kapsamında toplam 3 bin 503 konut yapılarak hak sahiplerine verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve hak sahipleri katıldı.

YAVAŞ: “ASLİ HİZMETLERİN HEPSİNİ EN KALİTELİ ŞEKİLDE EN UCUZA VERECEKSİNİZ”

Törende konuşan Başkan Mansur Yavaş, “Bugün burada 3 bin 503 konutun temeli atılıyor. 1191 hak sahibinin hakları verilecek. Şimdiye kadar 670 milyon lira kira ödenmiş. Ben belediyecilik denince şunu anlarım; devlettir, kamudur. Devlet vatandaşını kandıramaz, aldatmaz. En az 14 bine yakın Ankaralı mağdur var. 17 yıl geçmiş insanları yerlerinden ediyorsunuz. İmzalı kâğıt verip söz veriyorsunuz. Ancak bu sözü tutmak yerine başka işlerle uğraşıyorsunuz, çöp projelere para ayırıyorsunuz. Önce insan borcunu öder sonra başka işler yapar. 4 milyara yakın kira ödemesi yaptık. Ne verdiğimiz kiralar insanlara yaradı ne de belediye bu işten fayda sağladı… Sadece zarar etti. Verdiğimiz kiralarla keşke insanlar geçinebilse… Son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı da Ankara’daki kiralar 15-20 binleri bulmaya başladı. Allah kolaylık versin, dayanma gücü versin” ifadelerini kullandı.

“Ankara Büyükşehir Belediyesi neden bunları yapmadı?” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti:

“Bugün su Ankara’da maliyetinin çok altına satılıyor. Bizden önceki dönemde 1 metreküp suyu ortalama 1,6 dolara satmışlar. Tonunu 42 liraya satmışlar. EGO otobüs biletini de 1 dolara satmışlar. Bu tür asli hizmetlerin hepsini en kaliteli şekilde en ucuza vereceksiniz. ASKİ’den pahalı su satmak suretiyle bu işleri yapmak yerine başka yerlere harcadılar. 2013’den beri hiçbir otobüs almadınız. Ne yaptınız bütçeyi diyorlar. 440 tane otobüs aldık. Almasaydık otobüsler çalışmıyordu. Ankara’nın ulaşımını sürdürmeye çalışıyoruz. İtfaiye filomuzu yeniledik.”

“BELEDİYE ZOR GÜNÜNDE VATANDAŞIN YANINDADIR”

14 bin hak sahibinin haklarını vermek için canla başla çalıştıklarını kaydeden Yavaş, şöyle devam etti:

“Bizden kaynaklanan hiçbir gecikme yok. Yüzde 15’i vefat etmiş. Daha da geciktikçe öz hakkı olan alın teri ile elde ettiği gayrimenkulün karşılığını göremeden vefat edecek. Belediyemizin eski yönetimi vefat edenlere kul hakkıyla gitmiştir bunu da açıkça söylüyorum. Bu nedenle bugünkü temel atma çok önemli. Ankara halkı neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyor. Ankara halkının parasını Ankaralıların ihtiyacı doğrultusunda harcamaya devam edeceğiz. Biz bir an evvel sizlerin konutlarınıza girip ailelerinizle birlikte huzur içerisinde yaşamanın en azından bugün temelini atmak suretiyle eski yönetimin borcunun bir kısmını ödemeye başlıyoruz. İnşallah o anahtarları sizlere vermekte nasip olur, hayırlı uğurlu olsun.”

DOĞANIN KALBİNDE YEPYENİ YAŞAM ALANI

Toplam 3 bin 503 konutun yer aldığı projenin sonunda hak sahipleri doğanın kalbinde bir yaşam alanına sahip olacak.

Konuşmasında; Dikmen Vadisi Son Etap’ta hayata geçirilen proje ile ilgili bilgi veren Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, şöyle konuştu:

“Burası yaklaşık 186 hektar büyüklüğünde… 2 bin 235 gecekondudan oluşmaktaydı. Yapılan sözleşmeler sürecinde vatandaşlarla hisseleri ya da gecekondularına karşılık birer daire vermek üzere 2006 yılında Belediyemiz ile hak sahipleri arasında yapılan sözleşmeler sonucunda bugüne kadar gelmiş bulunmaktayız. Sözleşmeler başladıktan tam 10 yıl sonra 2016 yılında bir firmayla konut yapmak üzere kat karşılığı yapım sözleşmesi imzalanmıştı. Ancak bu yapım sözleşmesi müteahhit tarafından inşaata başlanmaması sebebiyle feshedilerek aynı sözleşme PORTAŞ ile imzalandı.”

PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mesut Özarslan ise “PORTAŞ tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında hak sahiplerimize 1191 konut, Belediyemizin kendi bütçesine 429 konut ve PORTAŞ’ın bu işi yapabilmesi için 1883 konut olmak üzere toplamda 3 bin 503 konutun temelini atıyoruz. Yapacağımız projeler depreme dayanıklı, çevreci, yaşanabilir ve konut erişimine uygun olacak. Bir yıl önce yapmış olduğumuz Ballıkuyumcu’da olduğu gibi bu bölgede de piyasa şartlarının daha altında insanların konut erişimine uygun bir satış yöntemi gerçekleştirip sizlere arz edeceğiz” dedi.

“EVİMİZE KAVUŞACAĞIZ, EV SAHİBİ OLACAĞIZ”

Uzun yıllar sonra konut sorunları çözülen ve büyük heyecan yaşayan hak sahipleri Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-İlyas Olgan: “2006 yılında bu vadideki evlerimizi teslim ettik. Bize o zaman evlerimizin kısa zamanda teslim edileceği söylendi ama bir türlü başlamadı. 2016 yılında inşaatın tekrar başlatılacağını duyurdular ve 3 yıl içinde evlerimizin teslim edileceğini söylediler. Yine başlamadı… Sağ olsun Mansur Başkan’ımız geldikten sonra söz verdiği gibi bu sene inşaatımıza başladı. Çok teşekkür ederiz, inşallah en kısa zamanda evlerimiz teslim alırız.

-Aşur Aydemir: “Bize 17 yıl önce evlerimizin temellerinin atılacağını söylediler. Şimdi ise şükür Mansur Başkan’ımız bizim bu feryadımızı ve sorunlarımızı çözmek için harekete geçti. Görüşmelerimizde en kısa zamanda temel atılacak demişlerdi, sürpriz oldu bizim için. Çünkü sabredecek ümidimiz kalmamıştı. Mansur Başkan’ımız kiralarımızın 3 bin TL olduğunu söyledi. Bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum.”

-Mehmet Ünal: “17 senedir burayı bekliyoruz bir türlü yapmadılar. Mansur Başkan’ımız bize sahip çıktı, ondan Allah razı olsun.”

-İsmet Tan: “Başkanımızdan Allah razı olsun her gün belediyedeydik. Her gün kapılarını aşındırdık, Allah bir değil bin defa razı olsun. Evimize kavuşacağız ev sahibi olacağız. 17 sene bitti 18’inci seneye girdik, rezil kepaze olduk gecekondularda. Mansur Başkan’ımızdan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Yusuf Yılmaz: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Gerçekten insanların ümidini kestiği anda onlara bir ümit verdi. Eski yönetim bizim arsalarımızı parsel parsel sattı. Mansur Başkan’ımız seçimi kazanınca arkadaşlarımızla gittik ve rica ettik. Mansur Yavaş ümidini kesmiş insanların elinden tuttu ve bürokratlarıyla beraber bizlere yardımcı oldular.”

-Cemal Karabudak: “2006 yılında ABB ile anlaşma yapmıştık. 24 ay içerisinde teslim edeceklerini söylemişlerdi fakat bugüne kadar geldik ve 17 yıldır mağduruz. Bütün herkes kira konusunda falan çok zorlanıyordu. Evlerimizin temelleri atıldı. Başta Mansur Başkan’ımız olmak üzere bütün daire başkanlarına, genel sekreter yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele verdiler. 24 ay içerisinde teslim edeceklerini söylediler. İnşallah bir an önce herkes evlerine kavuşur.”

-Bayram Sarıyerli: “2006 yılında gecekondularımız yıkıldı ABB tarafından. Bize çok vaatler verildi. Maalesef hiçbir sonuç olmadı üstelik çok mağdur olduk. Kiralarımız çok düşüktü bu arada çok sabrettik. Burada hak sahibi 60, 70 kişi vefat etti bu günleri göremedi. Hep engeller çıktı. Mansur Başkan’ımız göreve geldiğinden beri bu konu ile alakalı hep belediyeye geldik, bizi çok hoş karşıladılar dışlamadılar. En kısa zamanda bu vadi sorununun çözüleceğini söylediler. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. İş bu duruma geldi. Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz, çok güveniyoruz ve inanıyoruz. Başkanımız biz yarı yolda bırakmaz.”