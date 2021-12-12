Başkent'te 2021 Yunus Emre Yılı'na özel konser

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO’nun ''2021 Yunus Emre Yılı'' kararı almasının ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’nda özel bir konser düzenledi.

“Yunus Emre Yılı Özel Konseri”ne; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve çok sayıda Başkentli katıldı. Yavaş konserde yaptığı konuşmada, “ Bizler Yunus Emre’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gideceğiz” dedi.

UNESCO’nun “2021 Yunus Emre Yılı” kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa bir konser etkinliği düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Salonu’nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel konsere; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, milletvekilleri ve Başkentliler katıldı.

YAVAŞ: “BİZLER YUNUS EMRE’NİN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İZİNDEN GİDECEĞİZ”

Eskişehir Senfoni Orkestrası ile Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan “Yunus Emre Yılı Özel Konseri”nin açılışını “Belediyeciliğin duayen ismi Yılmaz Büyükerşen ve çok değerli sanatçılarımızla birlikte bu güzel akşamı düzenledik. Emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum” sözleriyle yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bildiğiniz üzere Ankara kısa bir süre de olsa sanattan uzak kalmıştı ama başkent olup da sanatta öne geçmeyen bir tane gelişmiş ülke yoktur. Onlarla yarışabilmemiz için Ankara’nın sanatın ve kültürün de başkenti olması lazım. Bu nedenle sonuna kadar bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Bizler o duru Türkçesi ile 700 yıldan fazla yaşayan Yunus Emre’nin izinden giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek inşallah Ankara’mızı çok daha ileri seviyeye götürmek istiyoruz. Eğer dil, kin ve nefret dili olsaydı 700 yıl yaşamazdı. Yunus’un sevgi dili, hoşgörü dili inşallah hepimize ışık tutacak, daha nice 700 yıllar yaşayacak.”

Makamların geçici olduğunu da vurgulayan Yavaş konuşmasını Yunus Emre’nin “Mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan mülk de yalan var biraz da sen oyalan” sözleriyle sonlandırdı.

Eray İnal’ın orkestra şefliğini yaptığı konserin ardından Yavaş, Başkent’e okumaya gelen ancak konaklama sorunu yaşadıkları için Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt ve otellere yerleştirilen üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yavaş öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.