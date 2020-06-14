Başkent'te 7/24 su baskını mesaisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden 485 iş makinası ve bin 77 personelin sahada görev yaptığını açıkladı. Büyükşehir ekipleri ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yardım ederek su tahliyesi ve temizlik çalışmaları için yoğun mesai harcarken, Ankara Zabıtası da şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

Ankara’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir ekipleri, 7/24 çalışarak vatandaşların yardımına koştu.

ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA ekipleri Başkent genelinde etkili olan şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen bölgelere AKOM koordinasyonunda anında müdahale etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sahada 485 iş makinası ve bin 77 personelin görev yaptığını açıkladı.

SU TAHLİYESİNDEN TEMİZLİK DESTEĞİNE

25 yıldır yapılmayan ve Başkan Yavaş’ın acil olarak yapılması gerektiğini belirterek gündeme getirdiği kredi talebi Belediye Meclisi’nde sürekli ötelenirken, şiddetli yağışlar nedeniyle kritik noktalarda konuşlandırılan Büyükşehir ekipleri, cadde ve sokaklar ile birçok konut ve iş yerindeki su taşkınları sonrası su tahliyesi ve temizliği için yoğun mesai harcadı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri şiddetli yağış konusunda uyaran Başkan Yavaş, vatandaşları bilgilendirerek, Büyükşehir ekiplerinin mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışın ardından, meydana gelen su taşkınlarına müdahale ettiğini söyledi. Su tahliye çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Yavaş, “Mesai arkadaşlarımız sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı ivedilikle çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki bin 77 personel ve 485 aracımız koordinasyon içerisinde çalışarak anında müdahalelerle olumsuzlukları gideriyoruz” dedi.

7/24 ESASINA DAYALI ÇALIŞMA

Ankara İtfaiyesi bünyesinde oluşturulan kriz merkezi, gelen ihbar ve yardım çağrılarını anlık olarak ekiplere ileterek, 7/24 müdahale edilmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi bazı bölgelerde yer yer saatte metrekare başına 37 kilogram yağışın düştüğü Ankara'da, Başkent 153 ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden 3 bin 861 başvuru alırken, Ankara Zabıtası da akşam saatlerinde yağıştan olumsuz etkilenen Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde 153 noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.