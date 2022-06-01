Başkent''te ABB'nin Modern Hizmet Anlayışı devam ediyor

Başkent’in otobüs ihtiyacını karşılamak ve araç filosunu yenilemek için harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlileri satın aldığı yeni otobüslerle aşama aşama buluşturmaya devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü bir yandan Başkentlileri modern ve konforlu yeni otobüslerle buluştururken bir yandan da hizmet kalitesini artırmak amacıyla modern tesisler kuruyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, Or-An Taş Ocakları Mevki’nde yer alan EGO 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü ve Tamir Bakım Atölyesi’nin 45 bin metrekare otobüs depolama alanına sahip Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki yeni yerine taşındığını açıkladı.

Bir yandan vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesini amaçlayan EGO Genel Müdürlüğü hizmet kalitesini artırmak için de modern tesisler kurarak hizmet vermeyi hedefliyor. Bu kapsamda yaklaşık 30 yıldır Or-An Taş Ocakları Mevki’nde yer alan EGO 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü ve Tamir Bakım Atölyesi, Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki yeni yerleşkesine taşındı.

Taşınma duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “EGO 1. Bölge İşletme Müdürlüğümüz artık 45.000 metrekare otobüs depolama kapasitesine sahip Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki yeni yerleşkesinde hizmet veriyor. Halı saha ve spor kompleksi gibi sosyal aktivite imkanları da bulunan yerleşkemiz tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

YATIRIM MALİYETİ 35 MİLYON TL

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde 66 bin 626 metrekarelik alana kurulan EGO 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü ve Tamir Bakım Atölyesi, 45 bin metrekare otobüs depolama alanına sahip.

Toplamda 35 milyon TL yatırım maliyeti olan yerleşkede;

• Tam donanımlı 10 tamir bakım kanalı olan büyük bir atölye binası,

• Bölge müdürlüğü olarak hizmet verecek 2 katlı idari bina,

• Lastik depo binası,

• Otobüslerin dış yüzeylerinin yıkanması için fırça binası (2 adet fırça),

• Araç sevk amirliği binası,

• 2 adet güvenlik binası,

• CNG ve mazot İstasyonu bulunuyor.

5 BÖLGE İÇİNDE HALI SAHA VE SPOR KOMPLEKSİ OLAN İLK YERLEŞKE

Yeni adresine taşınan EGO 1. Bölge’ye ilk kez halı saha ve spor kompleksi de yapılırken, personel daha modern bir tesise kavuşmuş oldu.

Başkent’te EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürlükleri şu adreslerde yer alıyor:

-1. Bölge İşletme Şube Müdürlüğü Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi

-2. Bölge İşletme Şube Müdürlüğü Yenimahalle M. Akif Ersoy Mahallesi Macunköy

-3. Bölge İşletme Şube Müdürlüğü Mamak Zirvekent

-4. Bölge İşletme Şube Müdürlüğü Altındağ Akköprü

-5. Bölge İşletme Şube Müdürlüğü Sincan Fatih