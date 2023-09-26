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  4. Başkent’te BAKAP’ta yılın son hasadı: Hayvan yetiştiricileri için silajlık mısır hasadı başladı

Başkent’te BAKAP’ta yılın son hasadı: Hayvan yetiştiricileri için silajlık mısır hasadı başladı

Başkent’te BAKAP’ta yılın son hasadı: Hayvan yetiştiricileri için silajlık mısır hasadı başladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda bulunan 130 dönümlük araziye ekilen silajlık mısırın hasadına başladı. BAKAP’ta yılın son hasadı yapılırken, elde edilen kaliteli kaba yem Başkent genelinde hayvan yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretime katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP’ta, 130 dönümlük arazide ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı ve silaj paketlemesi başladı. Elde edilen kaliteli kaba yem Başkentte hayvan yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

 AMAÇ: HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ DESTEKLEMEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘mısır silajı’ desteğiyle Başkentli hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmeyi ve üretimden kopmamalarını sağlarken ekonomik yönden de destek olmayı hedefliyor.

BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda 2023 yılının son hasadının gerçekleştirildiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer, “Silajlık mısırımızın ilk başta biçimini yapıp paketlemesini yapıyoruz. Belli bir olgunlaşma sonrasında Ankara’da hayvansal üretim yapan yetiştiricilere ücretsiz olarak dağıtacağız” dedi.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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