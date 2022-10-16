Başkent'te BLD 4.0 tüm hızıyla sürüyor: Mansur Yavaş Mercek Ankara projesini tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, içerdiği birçok özellikle Türkiye’de ilk olarak kabul edilebilecek “Mercek Ankara” projesini hayata geçirdi. Başkan Mansur Yavaş, belediye hizmetlerinde teknolojiyi ön plana çıkararak daha etkin bir görev yapma arzusunda olduklarını belirterek, “Yapay zekâ sayesinde; ulaşım, altyapı ve çevre gibi alanlarda yeni hizmetler sunma noktasında somut veriye dayalı kararlar alırken, bir yandan da vatandaşlarımızın bu konularda bize ulaştırdığı öneri ve zaman zaman memnuniyetsizliklere daha hızlı cevap verebiliyor olacağız” dedi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve yapay zekâ ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getiren “Mercek Ankara” projesi kamuoyuna tanıtıldı.

ABB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım programına; milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, belediye meclis üyeleri, Ankara’daki üniversitelerin rektörleri ve teknokent temsilcileri ile ABB bürokratları katıldı.

PROJEYİ BAŞKAN YAVAŞ TANITTI

“Mercek Ankara” projesi ile ilgili bir sunum yaparak bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dijital çağı yakalayan belediyecilik hizmetlerini temsil eden BLD 4.0 çalışmaları kapsamında, vatandaşlara birçok alanda hizmet edecek, yapay zekâ altyapısına ait ilk uygulamaları tanıttıklarını belirterek, “Şehrimizdeki yaşantıyı daha konforlu yapmak için sunduğumuz sayısız teknolojik yeniliklere bugün bir yenisini daha ekliyoruz. İçerdiği birçok özellik düşünüldüğünde Türkiye’de ilk olarak kabul edilebilecek Mercek Ankara projemizin tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Bu yapay zekâ altyapısı sayesinde, ulaşım, altyapı ve çevre gibi alanlarda yeni hizmetler sunma noktasında somut veriye dayalı kararlar alırken, bir yandan da vatandaşlarımızın bu konularda bize ulaştırdığı öneri ve zaman zaman memnuniyetsizliklere, yapay zekâ teknolojisi sayesinde daha hızlı cevap verebiliyor olacağız” dedi.

Uygulama sayesinde belediye otobüslerindeki ve yine belediyeye ait parklardaki kameraları kullanarak öncelikli konularda hızlı çözümler üreteceklerini anlatan Yavaş, şöyle konuştu:

“Kameralardan elde edilen görüntüler üzerinde, projemizin paydaşı olan HAVELSAN mühendislerinin katkılarıyla, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak haftalık, günlük ve hatta anlık saha kontrol ve denetlemeleri yapılabilmektedir. Bugüne kadar bir belediye otobüsümüzün herhangi bir andaki doluluğu hakkında bilgi sahibi değilken sadece binerken okutulmuş tüm kartların toplam sayısı ile sınırlıyken şimdi artık otobüs içerisindeki kamera görüntüsünü değerlendiren yapay zekâ algoritmaları bizlere anlık ve doğru şekilde otobüs doluluk bilgisi sunabilmektedir. Otobüslerimizin yoğunluk bilgisinin yanı sıra duraklarda bekleyen yolcuların yapay zekâ sayesinde tespit edilip anlık olarak şoförlere ve filo takip merkezimize bildirilmesini de vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için önceliklendirdik.”

“MERCEK ANKARA VATANDAŞA HESAP VERME AÇISINDAN DA ÇOK FAYDALI”

Şehre ait görüntülerden yapay zekâ teknolojisi ile analizler yaparak hizmet kalitesini artırabilecekleri birçok alanın mevcut olduğuna dikkat çeken Yavaş, “Biz bu konular için yeni algoritmaların geliştirilmesine hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda, yollardaki bozuklukların, çukurların, hasarlı veya kayıp rögar ve mazgal kapaklarının, kaçak hız kasislerinin, hasar görmüş trafik tabela ve ışıklarının hızlı tespiti ve tespitlerin belediyemizin ilgili birimlere iletilmesi konusunda da çalışmalarımız tamamlanmak üzere” dedi.

Mercek Ankara ile şehirdeki kamera ve sensör verilerinin vatandaşa hesap verme açısından da çok faydalı olduğunu bu nedenle gerçek bir BLD 4.0 projesi olduğunu belirten Yavaş, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Hepimizi üzen, trafikte sıkça yaralanan veya hayatını kaybeden sokak hayvanlarını da yapay zekâ sayesinde hızlı bir şekilde tespit edip müdahale etmekte geliştirmekte olduğumuz özellikler arasında. Mercek Ankara’nın bir sonraki fazı kapsamında ise belediyemize ait parkların hepimiz için ama öncelikle çocuklarımız için daha güvenli hâle gelmesi üzerine yapay zekâ çalışmaları yapmaktayız. Yine Türkiye’de ilk kez uygulanan ve vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören “Kar Takip” uygulamamız ile başlayan ve bugün gördüğümüz uygulamalarla beraber yapay zekâya kavuşan şekliyle ve her geçen gün eklenecek yenilikleriyle, tamamen insan mahremiyetini, kişisel hak ve verileri korumaya yönelik mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.”

Teknolojiyi ön plana çıkararak daha etkin görev yapma arzusunda olduklarını belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Vatandaş bir kusurumuzu, eksiğimizi bildirdiği zaman bunun mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. Bunu aynı zamanda şehre yapacağımız hizmetlerdeki anketlerle de tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız belediye hizmetlerinde teknolojiyi ön plana çıkararak daha etkin bir görev yapma arzusundayız. Bugün Mercek Ankara projesi ile bunu kamuoyuna tanıtıyoruz” diye konuştu.

BİLGİLER DOĞRUDAN VATANDAŞLA PAYLAŞILABİLECEK

Şeffaf Ankara ve Ego Cep’te uygulaması aracılığıyla doğrudan vatandaşlarla da paylaşılacak olan bilgiler, vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu yaparken, EGO Genel Müdürlüğü de sefer sıklığı gibi konularda daha doğru kaynak planlaması ve de optimizasyon sağlayabilecek.

Proje sayesinde “Yolcu Yoğunluk Analizi” yapılarak yolcu yoğunluğu kamera sistemi ile merkeze ve vatandaşlara EGO CEP’te uygulaması üzerinden anlık olarak bildirilecek. Durak tipi ve durakta yolcu olup olmadığı da tespit edilerek yolcu olduğu halde durakta durmadan geçen otobüsler de anlık olarak merkeze bildirilerek tespiti sağlanacak.

Yolculuğun daha güvenli hâle getirilmesi için şoförün cep telefonu kullanımı, sigara kullanımı, emniyet kemeri ihlali kameralar ile anlık tespit edilerek müdahalesi sağlanacak. Belediye otobüslerinin kameraları ile çukur gibi yol bozuklukları tespit edilebilecek, rögar kapağı, yağmur ızgarası gibi belediye envanterinin de takibi yapılabilecek.