Başkent'te Büyükşehir'den engelli vatandaşlara ekmek teknesi

Ankara Zabıtası tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Aralık 2020-8 Ocak 2021 tarihleri arasında 150 simit camekanı için engelli vatandaşlardan başvuru alınacak. Noter huzurunda 12 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek simit camekanları için yapılacak kura çekilişi, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan vatandaşların zor gününde yanında olmaya devam ederek mağduriyetlerini ortadan kaldırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “insan odaklı” belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği sosyal projelerle esnaf ve vatandaşa iş imkanı sağlayan ve ekonomik yönden destek olan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 150 engelli vatandaşa ekmek teknesi kazandıracak.

BAŞVURU TARİHİ: 21 ARALIK 2020-8 OCAK 2021 TARİHLERİ ARASINDA

Şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara 150 adet simit satış yeri ve simit camekanı tahsis edecek olan Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık 2020-8 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruları alacak.

Ankara Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında başvuru yapmak isteyen engelli vatandaşlar, HES Kodu ve istenilen evraklarla birlikte 8 Ocak’a kadar Aydınlıkevler’deki Altınpark Konferans Salonu’na gelerek 09.00-12.00 ya da 13.00-16.00 saatleri arasında evraklarını teslim edebilecek.

CAMEKANLAR İÇİN NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK

En az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşların başvuracağı simit camekanları için yapılacak müracaatlar soy isimlerinin baş harflerine göre alınacak.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar https://www.ankara.bel.tr/ adresinden gerekli evrakları öğrenerek başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara tahsis edilecek olan camekanlar, 12 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00’da noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişiyle belirlenecek.

Şeffaflık ilkesi gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekanları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek.